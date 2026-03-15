خبير قانوني: قرار وقف 34 خدمة حكومية على الممتنعين عن النفقة خطوة حاسمة لحماية حقوق الأسرة

في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الأسرة، تواصل وزارة العدل اتخاذ خطوات جديدة لضمان تنفيذ أحكام النفقة وصون حقوق الزوجات والأبناء من أي تعنت أو تهرب من قبل الملزمين بالسداد.

وتأتي هذه التحركات في ظل إدراك متزايد لأهمية توفير آليات قانونية أكثر فاعلية لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، خاصة في القضايا التي تمس الاستقرار الأسري والحماية الاجتماعية.

تعليق 34 خدمة حكومية للمحكوم عليهم بالامتناع عن النفقة

قال المحامي محمد أبوالسعود، المحامي لدى المحاكم الجنائية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع، وأن الحفاظ على استقرارها يرتبط بشكل مباشر بضمان الحقوق المالية للمستحقين، وعلى رأسها النفقة التي تعد شريان الحياة للزوجة والأبناء.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية والقانون المصري أوليا هذا الحق أهمية كبيرة، لما يمثله من ضمانة لكرامة المرأة والطفل وحمايتهما من التعنت أو الامتناع عن السداد.

وأضاف أبوالسعود أن قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 يمثل خطوة قانونية مهمة في مسار تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن القرار جاء لتفعيل نص المادة 293 من قانون العقوبات المصري المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تقضي بمعاقبة الممتنع عن سداد النفقة رغم قدرته على الدفع بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال الامتناع عن السداد لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه قانوناً.

وأوضح المحامي أن القرار الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات تنفيذ أحكام النفقة، حيث لم يقتصر الأمر على العقوبات الجنائية فقط، بل امتد إلى تقييد الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم بالامتناع عن السداد، وهو ما يهدف إلى الضغط الإداري والقانوني لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين.

وأشار أبوالسعود إلى أن القرار نص على تعليق 34 خدمة حكومية حيوية تقدمها نحو 10 وزارات وهيئات مختلفة، من بينها خدمات التموين، والتنمية المحلية، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى بعض خدمات التوثيق والشهر العقاري وتصاريح العمل والتراخيص المختلفة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال بعض الأشخاص للخدمات العامة في الوقت الذي يمتنعون فيه عن أداء التزاماتهم المالية تجاه أسرهم.

الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لضمان سرعة تنفيذ الأحكام

وأكد أن هذا التوجه التشريعي يأتي في إطار تعزيز منظومة حماية الأسرة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن القرار يعتمد على آليات الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والجهات الحكومية المختلفة وبنك ناصر الاجتماعي، بما يضمن سرعة تنفيذ القرار فور صدور الحكم، وكذلك رفع القيود فور السداد أو التصالح وإبراء الذمة.

حماية حقوق النساء والأطفال أولوية في التشريعات المصرية

واختتم المحامي محمد أبوالسعود تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من القرار ليس التضييق أو العقاب بقدر ما هو إلزام الممتنعين عن النفقة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأسرية، مشدداً على أن حماية حقوق الأطفال والنساء تمثل أولوية تشريعية وقانونية، وأن الدولة تعمل على سد أي ثغرات قد تستغل للتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية.

