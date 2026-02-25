أحمد رمزي: النجاح مقياسه بالنسبة لي الشارع

كشف الفنان أحمد رمزي بعض التفاصيل الخاصة بتجربته الأول فى التمثيل من خلال مسلسل “فخر الدلتا” المعروض حاليا ضمن مسلسلات رمضان.

وقال أحمد رمزي خلال لقائه في برنامج هليلة في 30 ليلة عبر إذاعة ميجا إف إم: “النجاح مقياسه بالنسبة لي الشارع، ولما بعمل محتوى بنزل أشوف ردود الأفعال، وبعد المسلسل نزلت الشارع وردود الأفعال كانت حلوة أوي وأن أكثر ما أسعده هو تفاعل الجمهور معه والناس اللي متعرفش اسمي كانت بتقولي يا فخر الدلتا”.

مسلسل فخر الدلتا

ويشهد العمل تصاعد الصراعات التي يعيشها بطل العمل منذ انتقاله من إحدى قرى الدلتا إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، حيث تتشابك الضغوط النفسية مع التحديات الاجتماعية في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما.

ويُعد «فخر الدلتا» مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا، يسلّط الضوء على رحلة شاب من الدلتا إلى العاصمة، وما يواجهه من مواقف إنسانية وصراعات حياتية بطابع خفيف. ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي كل من تارا عبود، حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد.

ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن مصير محمد صلاح، وما إذا كان سيتمكن من مواجهة أزماته النفسية وسداد ديونه، أم تستمر تعقيدات حياته في التصاعد.