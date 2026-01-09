قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 يلامس الـ 6 ألاف..تعرف على أسعار الذهب اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

الذهب في مصر 

اسعار الذهب اليوم

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

 

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6805 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5955 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5104 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 47640 جنيه.

