قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ارتفاع الذهب اليوم
ارتفاع الذهب اليوم
محمد صبيح

رصد صدى البلد سعر الذهب اليوم الجمعة 9-1-2026  حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا. 

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب مسجلًا زيادة قدرها 400 جنيه، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 سجل 6835 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء.

عيار 22 سجل 6265 جنيهًا للبيع و6245 جنيهًا للشراء.

عيار 21 سجل 5980 جنيهًا للبيع و5960 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5125 جنيهًا للبيع و5110 جنيهات للشراء.

عيار 14 سجل 3985 جنيهًا للبيع و3975 جنيهًا للشراء.

عيار 12 سجل 3415 جنيهًا للبيع و3405 جنيهات للشراء.

الأونصة سجلت 212570 جنيهًا للبيع و211860 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب سجل 47840 جنيهًا للبيع و47680 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4469.27 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم  في مصر

الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، 6835 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء في تعاملات اليوم بمحلات الصاغة.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 6265 جنيهًا للبيع مقابل 6245 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستواه المرتفع مقارنة بالأيام السابقة.

أما جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، فقد سجل 5980 جنيهًا للبيع و5960 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة واضحة مقارنة بسعره أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5125 جنيهًا للبيع و5110 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 3985 جنيهًا للبيع و3975 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3415 جنيهًا للبيع و3405 جنيهات للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 47840 جنيهًا للبيع و47680 جنيهًا للشراء، مع تسجيل الأونصة عالميًا 4469.27 دولارًا.

الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

اسماك ارشيفيه

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد