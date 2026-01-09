قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم تصدر اهتمامات قطاع كبير من المواطنين، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع حرص الكثيرين على اختيار التوقيت الأنسب للشراء أو الادخار. 

ويظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن في مصر، لما يتمتع به من استقرار نسبي على المدى الطويل.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع أجواء من الترقب تسود الأسواق المحلية، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة المقومة بالدولار. 

وجاءت متوسطات الأسعار بدون إضافة المصنعية متقاربة إلى حد كبير مقارنة بالفترات السابقة.

متوسط أسعار الذهب اليوم 


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 6835 جنيها للبيع و6810 جنيهات للشراء داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث درجة النقاء.

أما عيار 22 فقد بلغ سعره نحو 6265 جنيها للبيع مقابل 6245 جنيها للشراء، ويستخدم بشكل محدود مقارنة بباقي الأعيرة في السوق المحلي.

وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا وانتشارا بين المواطنين، نحو 5980 جنيها للبيع و5960 جنيها للشراء، نظرا لكونه الخيار المفضل لأغراض الادخار والاستثمار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم حوالي 5125 جنيها للبيع و5110 جنيهات للشراء، ويزداد الإقبال عليه في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما سجل عيار 14 نحو 3985 جنيها للبيع و3975 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 12 قرابة 3415 جنيها للبيع و3405 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 212570 جنيها للبيع مقابل 211860 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 47840 جنيها للبيع و47680 جنيها للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار مستوى 4474.53 دولارا، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل السوق المصرية.


أداء الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار مراقبة تطورات الأسعار محليا وعالميا. 

ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر شيوعا بين الأسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين السعر وقوة الطلب.

تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

وعلى الرغم من الاستقرار الحالي، فإن أسعار الذهب كانت قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيها. 

وجاء هذا الانخفاض في ظل حالة من الترقب والحذر سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لاتجاهات السوق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة «جولد بيليون»، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا إلى المكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقارب 65%، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدفوعا بالقفزات القوية في أسعار الذهب الفوري والعقود المستقبلية.

أسعار الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل فوري على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى تذبذب مستمر بين الصعود والهبوط.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا، حال تمكن الأونصة العالمية من تجاوز نطاقها السعري الحالي.

