سعر الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم تواصل جذب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، في ظل المتابعة اليومية لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع سعي المتعاملين لتحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، باعتبار الذهب من اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6845 جنيه للبيع و6825 جنيه للشراء.

وسجل عيار 22 نحو 6275 جنيه للبيع و6255 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 5990 جنيه للبيع و5970 جنيه للشراء.

وسجل عيار 18 نحو 5135 جنيه للبيع و5115 جنيه للشراء.

فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 3995 جنيه للبيع و3980 جنيه للشراء.

وسجل عيار 12 نحو 3425 جنيه للبيع و3410 جنيه للشراء.

وسجلت الاونصة 212925 جنيه للبيع و212215 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47920 جنيه للبيع و47760 جنيه للشراء.

وسجلت الاونصة عالميا نحو 4488.30 دولار.

ذهب

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر والترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

رغم الاستقرار الحالي، سجلت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيه، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفق تحليل جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بصورة مباشرة على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.