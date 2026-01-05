أسعار الذهب اليوم.. تعرف على أفضل عيار للشراء

اسعار الذهب اليوم تواصل تصدر اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع حرص المتعاملين على رصد افضل توقيتات الشراء او الادخار، باعتبار الذهب احد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب الان

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب واضح يسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل سعر بيع 6785 جنيه وسعر شراء 6760 جنيه.

عيار 22 سجل سعر بيع 6220 جنيه وسعر شراء 6195 جنيه.

عيار 21 سجل سعر بيع 5935 جنيه وسعر شراء 5915 جنيه.

عيار 18 سجل سعر بيع 5085 جنيه وسعر شراء 5070 جنيه.

عيار 14 سجل سعر بيع 3955 جنيه وسعر شراء 3945 جنيه.

عيار 12 سجل سعر بيع 3390 جنيه وسعر شراء 3380 جنيه.

الاونصة سجلت سعر بيع 210970 جنيه وسعر شراء 210260 جنيه.

الجنيه الذهب سجل سعر بيع 47480 جنيه وسعر شراء 47320 جنيه.

الأونصة بالدولار سجلت 4412.88 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر والترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

سعر الذهب

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيه، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفق تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بشكل فوري على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.