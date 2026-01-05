قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم.. تعرف على أفضل عيار للشراء

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

اسعار الذهب اليوم تواصل تصدر اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع حرص المتعاملين على رصد افضل توقيتات الشراء او الادخار، باعتبار الذهب احد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن في مصر.

سعر الذهب الان

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب واضح يسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل سعر بيع 6785 جنيه وسعر شراء 6760 جنيه.

عيار 22 سجل سعر بيع 6220 جنيه وسعر شراء 6195 جنيه.

عيار 21 سجل سعر بيع 5935 جنيه وسعر شراء 5915 جنيه.

عيار 18 سجل سعر بيع 5085 جنيه وسعر شراء 5070 جنيه.

عيار 14 سجل سعر بيع 3955 جنيه وسعر شراء 3945 جنيه.

عيار 12 سجل سعر بيع 3390 جنيه وسعر شراء 3380 جنيه.

الاونصة سجلت سعر بيع 210970 جنيه وسعر شراء 210260 جنيه.

الجنيه الذهب سجل سعر بيع 47480 جنيه وسعر شراء 47320 جنيه.

الأونصة بالدولار سجلت 4412.88 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر والترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

سعر الذهب

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيه، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفق تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بشكل فوري على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

ذهب سعر الذهب اسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. تعرف على أفضل عيار للشراء

الأنبا باسيليوس

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد