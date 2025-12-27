قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
بعد فوز مصر على حنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
فيديو جراف

كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا

كنز في قاع البحر
كنز في قاع البحر
كريم ناصر

في اكتشاف وصف بالتاريخي، أعلنت الصين عن العثور على أول حقل ذهب يقع تحت قاع البحر في تاريخها، قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة الثروات المعدنية في آسيا وتعزز موقع بكين كقوة تعدين عالمية.

وأفادت السلطات الصينية بأن المنجم الجديد، الذي جرى اكتشافه قبالة سواحل مدينة لايتشو التابعة لمدينة يانتاي، يُعد الأكبر من نوعه في قارة آسيا، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

ورغم أهمية الاكتشاف، لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن الحجم الدقيق للرواسب الذهبية الموجودة تحت سطح البحر.

وأدى هذا الاكتشاف البحري إلى رفع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من الذهب في مدينة لايتشو إلى أكثر من 3900 طن، أي ما يعادل نحو 137.57 مليون أونصة، وهو ما يمثل قرابة 26% من إجمالي احتياطيات الصين من الذهب.

ووفقا لحكومة مدينة يانتاي، يعزز ذلك مكانة لايتشو باعتبارها المنطقة الأولى في الصين من حيث حجم احتياطات الذهب وإنتاجه.

وتتصدر الصين قائمة أكبر منتجي الذهب في العالم، إذ بلغ إنتاجها خلال العام الماضي نحو 377 طنا، أي ما يعادل 13.3 مليون أونصة، وفق بيانات جمعية الذهب الصينية.

الذهب اكتشاف الذهب الصين

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم حدسك للتصرف بحكمة

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

علامات في فمك تشير لإصابتك بجرثومة المعدة .. احذر منها

علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة
علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة
علامات في فمك تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

باي باي حبي .. عمرو سعد يهنئ زوجته شيماء فوزي بكتابها الجديد

عمرو سعد وزوجته
عمرو سعد وزوجته
عمرو سعد وزوجته

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

