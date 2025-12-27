كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا

في اكتشاف وصف بالتاريخي، أعلنت الصين عن العثور على أول حقل ذهب يقع تحت قاع البحر في تاريخها، قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة الثروات المعدنية في آسيا وتعزز موقع بكين كقوة تعدين عالمية.

وأفادت السلطات الصينية بأن المنجم الجديد، الذي جرى اكتشافه قبالة سواحل مدينة لايتشو التابعة لمدينة يانتاي، يُعد الأكبر من نوعه في قارة آسيا، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

ورغم أهمية الاكتشاف، لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن الحجم الدقيق للرواسب الذهبية الموجودة تحت سطح البحر.

وأدى هذا الاكتشاف البحري إلى رفع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من الذهب في مدينة لايتشو إلى أكثر من 3900 طن، أي ما يعادل نحو 137.57 مليون أونصة، وهو ما يمثل قرابة 26% من إجمالي احتياطيات الصين من الذهب.

ووفقا لحكومة مدينة يانتاي، يعزز ذلك مكانة لايتشو باعتبارها المنطقة الأولى في الصين من حيث حجم احتياطات الذهب وإنتاجه.

وتتصدر الصين قائمة أكبر منتجي الذهب في العالم، إذ بلغ إنتاجها خلال العام الماضي نحو 377 طنا، أي ما يعادل 13.3 مليون أونصة، وفق بيانات جمعية الذهب الصينية.