سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

أظهر سعر أدنى أعيرة الذهب في مصر؛ استقرارًا في بداية تداولات اليوم السبت الموافق 3-1-2026 على مستوي الصاغة المصرية.

أقل عيار ذهب اليوم

وتضمن أدني أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 14 الأقل تداولًا في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

تضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل انتشارًا نحو 3916 جنيها للبيع و3933 جنيها للشراء.

الذهب مستقر

ويشهد سعر الذهب استقرارا مع أول تداولات له صباح اليوم في محلات الصاغة.

الذهب ثابت اليوم

وأظهر سعر الذهب ثباتًا من دون تغيير بعد سلسلة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة

صعود المعدن الأصفر

وارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مساء أمس الجمعة بقيمة 65 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الأول الخميس.

تذبذب الذهب

وخلال اليومين الماضيين هوى سعر الذهب في مصر مقدار 200 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيها في الجرام الواحد وسط حالة من الترقب التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5875 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6714 جنيها للبيع و6742 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5875 جنيها للبيع و5900 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 5035 جنيها للبيع و5057 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3916 جنيها للبيع و3933 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألف جنيه للبيع و47.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3470 دولارا للبيع و4371 دولارا للشراء.

توقيت شراء الذهب

ويرى خبراء أن الانخفاضات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخطط للادخار طويل الأجل، مع التأكيد على ضرورة متابعة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التذبذب مع بداية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، متأثرة بقرارات البنوك المركزية العالمية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، وهو ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.