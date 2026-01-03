قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصمم الألعاب النارية باحتفالية العاصمة برأس السنة: 200 شخصا شاركوا فى التنظيم
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا
ميلان يهزم كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أدنى أعيرة الذهب في مصر؛ استقرارًا في بداية تداولات اليوم السبت الموافق 3-1-2026 على مستوي الصاغة المصرية.

أقل عيار ذهب اليوم

وتضمن أدني أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 14 الأقل تداولًا في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

تضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل انتشارًا نحو  3916 جنيها للبيع و3933 جنيها للشراء.

الذهب مستقر

ويشهد سعر الذهب استقرارا مع أول تداولات له صباح اليوم في محلات الصاغة. 

اسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب ثابت اليوم

وأظهر سعر الذهب ثباتًا من دون تغيير بعد سلسلة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي  بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة

صعود المعدن الأصفر

وارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مساء أمس الجمعة بقيمة  65 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الأول الخميس.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

تذبذب الذهب

وخلال اليومين الماضيين هوى سعر الذهب في مصر مقدار 200 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيها في الجرام الواحد وسط حالة من الترقب التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5875 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6714 جنيها للبيع و6742 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5875 جنيها للبيع و5900 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 5035 جنيها للبيع و5057 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3916 جنيها للبيع و3933 جنيها للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألف جنيه للبيع و47.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3470 دولارا للبيع و4371 دولارا للشراء.

الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية

توقيت شراء الذهب

ويرى خبراء أن الانخفاضات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخطط للادخار طويل الأجل، مع التأكيد على ضرورة متابعة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التذبذب مع بداية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، متأثرة بقرارات البنوك المركزية العالمية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، وهو ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في محلات الصاغة مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

ترشيحاتنا

لانس

لانس يكتسح تولوز بثلاثية ويؤمن صدارة الدوري الفرنسي

خيتافي

رايو فاليكانو يتعادل مع خيتافي 1-1 في الدوري الإسباني

إنسيني

صفقة انتقال حر.. اتفاق بين لاتسيو لضم إنسيني

بالصور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد