توك شو

الأوقية قد تصل إلى 5400 دولار.. توقعات صادمة للذهب في 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في وقت تتزايد التوترات الجيوسياسية حول العالم، يعود الذهب ليتصدر المشهد كأحد أكثر الملاذات الآمنة جذبًا للمستثمرين.

 ومع دخول عام 2026، تتعاظم التوقعات بشأن مستقبل المعدن الأصفر، وسط تحذيرات من قفزات سعرية غير مسبوقة قد تعيد رسم خريطة الاستثمار عالميًا، وهو ما يدفع الخبراء إلى دق ناقوس الخطر للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

توقعات بقفزات تاريخية في 2026

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن يشهد عام 2026 ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميًا، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، والاعتماد على مصادر موثوقة لضمان سلامة الاستثمار.

وأوضح فرج أن المؤشرات الحالية والتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس نظرة متفائلة تجاه مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة.

مسار صعودي قوي للمعدن الأصفر

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «الحياة»، أشار خبير الذهب إلى أن التوقعات العالمية تؤكد دخول المعدن الأصفر في مسار صعودي قوي.

واستشهد بتقرير صادر عن بنك «UBS» السويسري، الذي توقع أن تتجاوز أوقية الذهب حاجز 5000 دولار، لتصل إلى نحو 5400 دولار خلال الثلث الثاني من عام 2026، كما لفت إلى أن توقعات بنك «جولدمان ساكس» جاءت متوافقة مع هذه الرؤية، مرجحة وصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار في الربع الثاني من العام نفسه.

تذبذبات مؤقتة وجني أرباح

وعلّق الدكتور ناجي فرج على التذبذب الأخير في أسعار الذهب، موضحًا أن التراجع الذي شهدته الأسواق مؤخرًا، والذي تجاوز 200 دولار للأوقية عالميًا، وانعكس محليًا بانخفاض يقارب 200 جنيه للجرام، يُعد نتيجة طبيعية لعمليات جني الأرباح.

وأكد أن الذهب سرعان ما استرد عافيته بعد هذا التراجع، وهو ما يعكس قوته كوعاء ادخاري آمن وقدرته على الصمود أمام التقلبات قصيرة الأجل.

أسباب الارتفاع المرتقب

وأرجع فرج القفزات المتوقعة في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، في مقدمتها تصاعد الحروب التجارية العالمية، والضغوط المتزايدة على البنوك المركزية، إلى جانب الطلب القوي وغير المسبوق من جانب البنوك المركزية، خاصة في الدول الآسيوية، لتعزيز احتياطياتها من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

نصائح مهمة للمستهلكين والمستثمرين

وفي ختام حديثه، وجه الدكتور ناجي فرج عددًا من النصائح المهمة للمواطنين الراغبين في الاستثمار في الذهب، مؤكدًا أن الذهب يظل الاستثمار الأكثر أمانًا على المدى الطويل.

وحذر بشدة من عمليات بيع وشراء الذهب عبر الإنترنت، واصفًا الذهب بأنه سلعة ثمينة تتطلب تعاملًا مباشرًا وفحصًا دقيقًا قبل الشراء.

كما شدد على ضرورة التعامل مع جواهرجي موثوق، والحصول على فاتورة تفصيلية تشمل جميع بيانات القطعة الذهبية، مثل العيار، والوزن، وقيمة المصنعية، والدمغة، وشروط الاسترداد، وذلك حفاظًا على حقوق المشتري وتجنب الوقوع في فخ الغش التجاري.

