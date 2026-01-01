يعد 2025 عام المفاجآت والتقلبات الحادة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالميا.

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أكد بنك غولدمان ساكي، أن سعر الذهب قد يصل إلى حوالي 4900 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.

ومن أبرز التقلبات التي شهدها هذا العالم بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة هي "الرسوم الجمركية" التي أشعلت حربا تجارية عالمية بين الولايات المتحدة وأغلب دول العالم وعلى رأسهم الصين.

وفي البحر الأحمر ارتفعت تكلفة الشحن إلى مستويات قياسية جراء الاضطرابات.

أما اقتصاديا فقد تكبد الدولار خسائر ضخمة بينما شهدت المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ارتفاعات كبيرة للغاية.

لكن أحد الأسئلة البارز الآن مع دخول عام 2026 هو: هل يواصل الذهب والفضة موجة الارتفاعات غير المسبوقة؟ أم تشهد الأسعار فترة من الهدوء والاستقرار؟.

مع أول أيام السنة الجديدة، يتابع المواطنون عن كثب أسعار الذهب في مصر والتي شهدت موجة ارتفاع غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي ثم تبعها انخفاض طفيف ثم ارتفاع مجدداً.



ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس ١ يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

اسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 6657 جنيها للشراء، و6634 جنيها للبيع دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الصاغة 5825 جنيها للشراء، و5805 جنيهات للبيع



اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4993 جنيها للشراء، 4976 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 46600 جنيه للشراء، بينما سجلت سعر الأوقية 46440 دولارا للشراء.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.

كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.

ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.







