فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

الذهب
هاجر ابراهيم

يعد 2025 عام المفاجآت والتقلبات الحادة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالميا.

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أكد بنك غولدمان ساكي، أن سعر الذهب قد يصل إلى حوالي 4900 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.

ومن أبرز التقلبات التي شهدها هذا العالم بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة هي "الرسوم الجمركية" التي أشعلت حربا تجارية عالمية بين الولايات المتحدة وأغلب دول العالم وعلى رأسهم الصين.

وفي البحر الأحمر ارتفعت تكلفة الشحن إلى مستويات قياسية جراء الاضطرابات.

أما اقتصاديا فقد تكبد الدولار خسائر ضخمة بينما شهدت المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ارتفاعات كبيرة للغاية.

لكن أحد الأسئلة البارز الآن مع دخول عام 2026 هو: هل يواصل الذهب والفضة موجة الارتفاعات غير المسبوقة؟ أم تشهد الأسعار فترة من الهدوء والاستقرار؟.

مع أول أيام السنة الجديدة، يتابع المواطنون عن كثب أسعار الذهب في مصر والتي شهدت موجة ارتفاع غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي ثم تبعها انخفاض طفيف ثم ارتفاع مجدداً.


ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس ١ يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

اسعار الذهب اليوم


سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم  نحو 6657 جنيها للشراء، و6634 جنيها للبيع دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الصاغة 5825 جنيها للشراء، و5805 جنيهات للبيع
 

اسعار الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4993 جنيها للشراء، 4976 جنيها للبيع.
 

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم  46600 جنيه للشراء، بينما سجلت سعر الأوقية 46440 دولارا للشراء.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.
ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.


 


 

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

وزير الزراعة

وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة "تحسين الأراضي" في أول تشكيل له منذ 50 عاما

التامين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل 1136 خدمة زراعة أعضاء وتركيب أجهزة دقيقة منذ بدء المنظومة وحتى نوفمبر 2025

الحضانات

التضامن تدشن المرحلة الثانية من مبادرة «أنا موهوب» بمحافظة القاهرة

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

