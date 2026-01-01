قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، ما دفع المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة حركة الأسعار المحلية بشكل مكثف.


وأظهرت أحدث التحديثات أن أسعار الذهب في مصر جاءت كالتالي:

• سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6653 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5820 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 4988 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 3880 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: نحو 46560 جنيهًا
• سعر أوقية الذهب عالميًا حوالي 4438 دولارًا.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات مرتفعة، مع استمرار الطلب على المعدن كأداة تحوط استثماري وسط تقلبات اقتصادية وتوقعات بتغيّر السياسة النقدية في الأسواق الكبرى.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع الذهب يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها التضخم المرتفع في العديد من الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل المستثمرين يتجهون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كما أن انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار يزيد من الضغط على الأسعار في السوق المصري، حيث يُلاحظ أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.
ويُنصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار، خصوصًا للأعيرة الأكثر تداولًا مثل 21 و24، حيث تُعد هذه الأعيرة المؤشر الأبرز لحركة السوق المحلي.

وتظل توقعات السوق متفائلة نسبيًا في ظل الطلب المستمر على الذهب كاستثمار طويل الأمد، سواء للأفراد أو الشركات، ما يعكس الدور الاستثماري الاستراتيجي لهذا المعدن في الاقتصاد المصري والعالمي.

