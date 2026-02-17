سارة سلامة تتألق بإطلالة شتوية أنيقة في باريس

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شاركت جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية راقية تجمع بين الأناقة والبساطة.

وارتدت سارة معطفًا طويلًا باللون الأسود بتصميم مبطن يناسب أجواء الطقس البارد، ونسّقته مع بنطال واسع باللون البيج منحها إطلالة مريحة، كما اعتمدت حذاءً رياضيًا أبيض أضاف طابعًا عمليًا على الإطلالة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، ما عكس إطلالة ناعمة تتماشى مع أجواء باريس الساحرة.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختياراتها المميزة.

صور سارة سلامة