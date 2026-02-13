سارة سلامه تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أحدث جلسه ظهور لها.

وخطفت سارة الأنظار بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال مرتدية هاف ستومك باللون الأسود ،لتكشف عن جمالها و رشاقتها.

وتحرص سارة سلامة دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من رحلاتها وإطلالاتها المختلفة، التي تحظى بإشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.