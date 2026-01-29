سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من روما

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أحدث صورها خلال تواجدها في مدينة روما الإيطالية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وعصرية نالت إعجاب جمهورها.

وظهرت سارة أمام أحد المعالم الأثرية الشهيرة في روما، مرتدية بلوفر أبيض وبنطال بنقشة جلد النمر، مع معطف أسود، ما أضفى على إطلالتها مزيجًا من البساطة والجرأة، وحازت الصور على تفاعل واسع من متابعيها.





وتحرص سارة سلامة دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من رحلاتها وإطلالاتها المختلفة، التي تحظى بإشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.