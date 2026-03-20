دمشق تدين الضربات الإسرائيلية على الجيش السوري

أدانت وزارة الخارجية السورية الضربات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة على البنية التحتية العسكرية في جنوب سوريا.

وقالت الخارجية السورية إن إسرائيل تتصرف بناءً على "ذرائع واهية وأعذار ملفقة" في "استمرار لسياستها في التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الضربات.

وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات متفرقة بين جماعات درزية في محافظة السويداء وقوات النظام السوري.

وفي العام الماضي، اشتبكت جماعات مسلحة تابعة للزعيم الدرزي الشيخ حكمت الهجري مع قبائل بدوية محلية، مما دفع القوات الحكومية إلى التدخل، والتي انحازت فعلياً إلى جانب البدو.

وقُتل مئات المدنيين، معظمهم من الدروز، على يد العديد منهم على يد مقاتلي النظام.