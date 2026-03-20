زيلينسكي: استئناف محادثات السلام الأوكرانية بعد توقفها بسبب الحرب مع إيران

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف تلقت إشارات من الولايات المتحدة تُشير إلى "استعدادها لمواصلة العمل ضمن صيغ التفاوض الحالية؛ لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة “إكس”: "توقفت المحادثات مؤقتًا، وقد حان وقت استئنافها.. نبذل قصارى جهدنا؛ لضمان أن تكون المفاوضات جادة وفعّالة".

وقد توقفت محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ بسبب الحرب مع إيران وسط مخاوف أمنية، حيث انصرف اهتمام واشنطن إلى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وأزمة الطاقة المتفاقمة.

وأضاف زيلينسكي: "الفريق الأوكراني - الأعضاء السياسيون في مجموعة التفاوض - في طريقه بالفعل، ونتوقع عقد اجتماع يوم السبت المقبل".

ولم يوضح مكان انعقاد الاجتماع، علما بأن بعض الاجتماعات الثلاثية السابقة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد عُقدت في الإمارات العربية المتحدة.