رغم اختفائه.. المرشد الإيراني الجديد يعرض الوساطة بين باكستان وأفغانستان

عرض المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الوساطة لوقف الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان، على الرغم من اختفائه تماما عن المشهد وعدم ظهوره منذ تولى منصبه عقب اغتيال والده المرشد الراحل علي خامنئي، في 28 فبراير الماضي بضربة أمريكية إسرائيلية في أول أيام الحرب ضد إيران.

وقال مجتبى خامنئي، في رسالته بمناسبة رأس السنة الفارسية " أود أن أطلب من بلدينا الشقيقين، أفغانستان وباكستان، أن يقيما علاقات أفضل فيما بينهما، ولو من أجل مرضات الله وعدم شق عصا المسلمين، وأنا من جانبي مستعد للقيام بالإجراءات اللازمة".

وقال مجتبى خامنئي مخاطبا الإيرانيين "كنت أركب معكم سراً في سيارة أجرة - رتبتها بنفسي - في شوارع طهران، وأستمع إلى كلماتكم، وقد رأيت أن هذا النوع من أخذ العينات أفضل من العديد من الاستطلاعات".

وأصدر المرشد الإيراني الجديد، بيان جديد - وهو ثاني بيان رئيسي له منذ تعيينه قبل نحو أسبوعين - دون أي فيديو أو تسجيل صوتي مصاحب للنص.

في بيان مطول تُلِيَ باسمه على التلفزيون الإيراني، بمناسبة حلول رأس السنة الفارسية، اتهم خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هجمات على عُمان وتركيا، ودعا إلى الوحدة داخل إيران، وزعم أنه تجوّل في شوارع طهران "دون الكشف عن هويته" في سيارة أجرة.

وأضاف: "أؤكد أيضًا أن الهجمات التي نُفذت في تركيا وعُمان - وهما دولتان تربطنا بهما علاقات جيدة - لم تُنفذ بأي شكل من الأشكال من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية أو أي قوى أخرى تابعة لجبهة المقاومة. إنها خدعة من العدو الصهيوني".