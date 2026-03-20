لقاء الخميسي: مش بتخانق مع حد.. وريهام حجاج اللي عندها مشاكل معايا

وقعت الفنانة لقاء الخميسي، ضحية حلقة اليوم من برنامج رامز جلال "رامز ليفل الوحش"، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

ووجه رامز جلال سؤالا للقاء الخميسي، قائلا: “أنتي متخانقة مع ريهام حجاج؟”؛ فأجابت لقاء الخميسي: “مش بتخانق مع حد.. هي اللي عندها مشاكل معايا”.

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.