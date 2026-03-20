منخفض "العيد" يضرب بقوة.. عواصف وسيول تجتاح المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة عدم الاستقرار على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات مشددة من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تربك أجواء احتفالات عيد الفطر المبارك، في ظل موجة من التقلبات الجوية العنيفة التي تضرب العديد من المحافظات.

وشهدت محافظة الوادي الجديد عواصف ترابية شديدة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة بين المراكز والمحافظات، ما استدعى رفع درجة الاستعداد القصوى.

وقرر المحافظ رفع حالة الطوارئ بكافة المرافق والخدمات، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، وتوجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع أي مستجدات أو طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، وقالت إن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحياناً، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بشكل أخف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت أن بعض المناطق قد تتعرض لأمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، لاسيما في مناطق خليج العقبة وسيناء، نتيجة تكاثر السحب الرعدية على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك نشاطاً ملحوظاً للرياح تتراوح سرعته بين 40 و60 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر.

منخفض جوي

وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات، محذرة من الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، مشددة على احتمالية حدوث برق وتساقط حبات البرد ونشاط رياح قوية مصاحبة للسحب الرعدية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة من الأربعاء وحتى بعد غد الأحد ثالث أيام العيد طقساً غير مستقر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي شديد.

وستؤدي الرياح النشطة المثيرة للأتربة لانخفاض الرؤية، مع سقوط أمطار رعدية قد تصل لـ "حد السيول" في سيناء والصعيد والسواحل الشمالية، ما قد يؤدي لقطع بعض الطرق.

والعظمى ستسجل نحو 19 درجة مئوية، بينما تهبط الصغرى إلى 10 درجات، محذراً من تخفيف الملابس أو القيادة المتهورة في ظل الأتربة والشبورة المائية.