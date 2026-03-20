أول أيام العيد.. "الأرصاد" تُحذر من استمرار عدم الاستقرار وأمطار رعدية تضرب هذه الأماكن

أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوقعت الهيئة استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 60) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة، وفرص أمطار متفاوتة الشدة.

إليكم التفاصيل من المتوقع اليوم:

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

-فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



-نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.



- اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط

-سرعة الرياح من (50 إلى 70) كم/س وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4) متر، الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 24 درجة .

- تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

- القيادة بهدوء وحذر على الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

