سارة سلامة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة سارة سلامة

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأسود اللامع بالكامل.

لم تبالغ سارة سلامة في الإكسسوارات والمجوهرات، وقد جمعت بين الأناقة و البساطة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت سارة سلامة بخصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



