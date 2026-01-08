ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها صورة سيلفي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام .



تفاصيل إطلالة ياسمين صبري..



وتألقت ياسمين صبرى بإطلالة كاجوال انيقة مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة و نسقت معها كوت باللون البيج .

وتتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين صبري ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.