محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق
غضب الكوكب يهدد البشر والاقتصاد.. الأرض لا تهدأ و رصد 55 زلزالا يوميا
جيش الاحتلال يزعم استهداف أحد عناصر حزب الله في منطقة زيتا بجنوب لبنان
قمة نارية .. تعرف على مشوار منتخبي مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
بالصور

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

رنا عصمت

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها صورة سيلفي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام .


تفاصيل إطلالة ياسمين صبري..


وتألقت ياسمين صبرى بإطلالة كاجوال انيقة مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة و نسقت معها كوت باللون البيج .

وتتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين صبري   ، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

