ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، إذ شاركت جمهورها صورًا من داخل طائرة خاصة أثناء رحلتها الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري..

وتالقت ياسمين صبري ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية توب أسود وبنطلون جينز فاتح .

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

وتعتمد ياسمين صبري ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا