ياسمين صبري: «ست البيت أصعب وظيفة في الحياة»

صرّحت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها في ET بالعربي أن دور ربة المنزل يُعد من أصعب الأدوار في الحياة، لأنه خالٍ تمامًا من الإجازات.

وأوضحت أن مسؤولية الأم كبيرة، خاصة عند تربية الأبناء الذكور، لأن تأثيرهم سينعكس لاحقًا على حياة نساء أخريات.



كما أعربت عن سعادتها بكونها وُلدت أنثى، مؤكدة أن المرأة تتحمل مسؤولية إعداد أجيال كاملة في المستقبل.



وتتميز ياسمين صبرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها