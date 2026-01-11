تركب عربيه ايه مستعملة بـ 550 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي فيرنا، وشيفروليه كروز، وهوندا سيفيك، وأوبل أسترا، وبيجو 301 .

تحصل سيارة بيجو 301 موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 750 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة أوبل أسترا موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 من قطع مسافة 220 ألف/كم، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 في سوق السيارات المصري باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تستمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 800 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .