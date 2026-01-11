قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 550 ألف جنيه

تركب عربيه ايه مستعملة في مصر
تركب عربيه ايه مستعملة في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي فيرنا، وشيفروليه كروز، وهوندا سيفيك، وأوبل أسترا، وبيجو 301 .

بيجو 301 موديل 2022

تحصل سيارة بيجو 301 موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 750 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 301 موديل 2022

تباع سيارة بيجو 301 موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2021

تنقل قوة سيارة أوبل أسترا موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2021

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 2008

تمكنت سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 من قطع مسافة 220 ألف/كم، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك موديل 2008

يصل سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه كروز موديل 2010

تباع سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 في سوق السيارات المصري باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 173 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه كروز موديل 2010

تأتى سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2017

تستمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 800 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2017

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة هيونداي فيرنا شيفروليه كروز بيجو 301 موديل 2022 أوبل أسترا موديل 2021

