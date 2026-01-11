ننشر نص استقالة 3 أعضاء من لجنة المسابقات في اتحاد الملاكمة.. مستند

أعلن 3 أعضاء في لجنة المسابقات في اتحاد الملاكمة استقالتهم؛ اعتراضا على التدخل في عملهم، وأنهم سيعقدون مؤتمرا، يوم الإثنين، في مقر نادي الترسانة.

وتقدم الثلاثي أحمد محمد عبد الوهاب مدير إداري نادي الجزيرة للملاكمة، ومصطفى حافظ دعبس رئيس جهاز الملاكمة بنادي الترسانة، وأحمد جمال موسى (الجزار) مدير إداري نشاط الملاكمة بنادي القناة، باستقالتهم من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للملاكمة؛ اعتبارًا من تاريخه.

اللواء مجدي اللوزي يوضح

من جهته، أكد اللواء مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة المصري، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد؛ لمناقشة كل الملفات العالقة في لعبة الملاكمة.

وقال اللواء مجدي اللوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إن بعض الإداريين المحسوبين في بعض الأندية وفي بعض البطولات، ليس لهم أي تأثير، يقودون هجمة شرسة على اتحاد الملاكمة في الآونة الأخيرة.

وأضاف اللواء مجدي اللوزي: بعض المنتفعين في الرياضة يثيرون الأزمات حول اتحاد الملاكمة، الغرض منها تعطيل عمل الاتحاد عن إعداد المنتخب القومي للملاكمة.

وواصل اللواء مجدي اللوزي: في نفس الوقت، ثارت شائعات الاستقالة من بعض إداريي الأندية، وهم للعلم، أطراف يعملون في أثناء البطولات، وليس لهم أي تأثير على سير مجريات العمل بالاتحاد المصري للملاكمة.

وشدد على أن أي اجتماعات غير شرعية، ودون موافقة اتحاد الملاكمة؛ تعتبر “اجتماعات خارجة عن القانون”.

وقال اللواء مجدي اللوزي أيضا: استلمت مهمة رئاسة اتحاد الملاكمة بالانتخاب منذ عام، وتحديدا يوم 8 ديسمبر 2024، ولم يكن لدينا سوى 2 لعِّيبة قُدام، الكابتن عرابي سِنُّه كبيرة 38 سنة، والكابتن العوضي.

واستطرد اللواء مجدي اللوزي: عملنا نشاطا رياضيا، وتم تشكيل منتخب بنين وبنات للكبار والشباب، وسافر لخوض بطولة إفريقيا تحت 17 سنة في الجزائر، وحصدنا 9 ميداليات بنين وبنات، وبعدها اشتركنا في بطولة الرياض للتضامن الإسلامي، وحصلنا على ميدالية ذهبية، وأخرى برونزية.

وأكمل: أعددنا معسكرا دائما في مركز المعادي، وسنسافر خلال شهر للمشاركة في بطولة العالم في بلغاريا؛ بغرض الاحتكاك، وأيضا سنشارك في شهر مارس المقبل في بطولة العالم في تايلاند المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

واختتم اللواء مجدي اللوزي حديثه، قائلا: نجحت في عمل 25 ميدالية أوليمبية للكبار والشباب خلال مسيرتي، وتاريخي يعلمه الجميع، وأخطرت وزارة الشباب والرياضة بما يحدث من المنتفعين ومثيري الإشاعات، وتواصلت بشكل ودي معهم؛ لكن لا توجد أي حلول.