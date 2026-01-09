قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشفت التفاصيل.. نسرين ظواهرة: شيرين قللت من احترام رامي عياش
أول تعليق من الدوحة على استهداف السفارة القطرية في أوكرانيا
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
وظائف بالجملة في جامعة القاهرة 2026 | قدم الآن
الشوط الأول.. السنغال تتقدم على مالي 1-0 في ربع نهائي أمم أفريقيا
تعليق رحلات مصر للطيران إلى أسوان وأبوسمبل .. اعرف السبب
الجيش السوري: تدمير مستودع ذخيرة ضخم لـ قسد في حلب
دبلوماسيون أمريكيون يزورون فنزويلا لبحث إمكانية إعادة فتح سفارة واشنطن
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
الأزمة تتفاقم.. استقالة جديدة في اتحاد الملاكمة بمنطقة الجيزة| تفاصيل

جلال الجندي
جلال الجندي
يسري غازي

أعلن جلال الجندي رئيس منطقة الجيزة للملاكمة، استقالته من منصبه عبر بيان رسمي على الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء البيان على النحو التالي: 

أعلن كرئيس منطقة الجيزة للملاكمة الاستقالة لعدم استطاعتى تحقيق إتاحة رياضة الملاكمة لاطفالنا وأولادنا.. ففى خلال عام لم تحصل المنطقه على دعم جنيها واحدا من الاتحاد المصري للملاكمة وأى نشاط ينبغى تحميل اللاعبين وأولياء الأمور نفقات الاشتراك وهذا ما أرفضه، فالرياضة حق لكل طفل مصري ومن غير المعقول إنفاق الاتحاد ٥٠ الف جنيه على الدعايه والاعلام كل شهر ولا يدعم صانعى البطولات واولادنا ومدربينا.

وتابع: وأيضا انحدار كوادر بالاتحاد باستغلال الفيس للسب والطعن الذى وصل للاعراض فى أبطال وبطلات مصر من أجل المناصب.

وأضاف: وسأظل خادما لأولادنا ومدربا ومربيا وتحت أمر كل العاملين بالملاكمة واللاعبين.

جلال الجندى بطل مصر حاصل على بطولة الجمهوريه المصريه 14 مرة .. 20 بطولة دولية.. ميدالية فضيه فى بطولة العالم للشباب بإيطاليا.. خامس عالم فى بوخارست برومانيا.

وواصل: ومع هذا لا أعتبر نفسى لاعبا من المستوى الأول فالاوليمبي يسبقني وبطل العالم للكبار يسبقني ويجب علينا تقدير أبطالنا ولكن للأسف ظهر ناس بطولاتهم سب وتجريح وخروج عن القيم بيهاجموا الابطال وللأسف أصبحوا يتصدروا المشهد سندافع عن لعبتنا من أجل أولادنا وتحياتي لكل المنتمين والعاملين بالملاكمة المصرية.

وقال أيضا: تعظيم سلام لأبطالنا الكبار الاولمبيين والعالميين وكل من مارس رياضه الملاكمة واحترموا أبطالكم واجعلوا خلاصنا حوار اخلاقى من أجل مصلحة الرياضه والملاكمة المصرية فى خطر كبير وسندافع عنها كأبطال.

الملاكمة اتحاد الملاكمة جلال الجندي المسابقات استقالة لجنة المسابقات

