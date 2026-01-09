الأزمة تتفاقم.. استقالة جديدة في اتحاد الملاكمة بمنطقة الجيزة| تفاصيل

أعلن جلال الجندي رئيس منطقة الجيزة للملاكمة، استقالته من منصبه عبر بيان رسمي على الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء البيان على النحو التالي:

أعلن كرئيس منطقة الجيزة للملاكمة الاستقالة لعدم استطاعتى تحقيق إتاحة رياضة الملاكمة لاطفالنا وأولادنا.. ففى خلال عام لم تحصل المنطقه على دعم جنيها واحدا من الاتحاد المصري للملاكمة وأى نشاط ينبغى تحميل اللاعبين وأولياء الأمور نفقات الاشتراك وهذا ما أرفضه، فالرياضة حق لكل طفل مصري ومن غير المعقول إنفاق الاتحاد ٥٠ الف جنيه على الدعايه والاعلام كل شهر ولا يدعم صانعى البطولات واولادنا ومدربينا.

وتابع: وأيضا انحدار كوادر بالاتحاد باستغلال الفيس للسب والطعن الذى وصل للاعراض فى أبطال وبطلات مصر من أجل المناصب.

وأضاف: وسأظل خادما لأولادنا ومدربا ومربيا وتحت أمر كل العاملين بالملاكمة واللاعبين.

جلال الجندى بطل مصر حاصل على بطولة الجمهوريه المصريه 14 مرة .. 20 بطولة دولية.. ميدالية فضيه فى بطولة العالم للشباب بإيطاليا.. خامس عالم فى بوخارست برومانيا.

وواصل: ومع هذا لا أعتبر نفسى لاعبا من المستوى الأول فالاوليمبي يسبقني وبطل العالم للكبار يسبقني ويجب علينا تقدير أبطالنا ولكن للأسف ظهر ناس بطولاتهم سب وتجريح وخروج عن القيم بيهاجموا الابطال وللأسف أصبحوا يتصدروا المشهد سندافع عن لعبتنا من أجل أولادنا وتحياتي لكل المنتمين والعاملين بالملاكمة المصرية.

وقال أيضا: تعظيم سلام لأبطالنا الكبار الاولمبيين والعالميين وكل من مارس رياضه الملاكمة واحترموا أبطالكم واجعلوا خلاصنا حوار اخلاقى من أجل مصلحة الرياضه والملاكمة المصرية فى خطر كبير وسندافع عنها كأبطال.