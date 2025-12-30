محمود حمدان يكشف تفاصيل علاقة مسلسل على كلاي بالملاكم الشهير.. خاص

كشف المؤلف محمود حمدان بعض التفاصيل عن مسلسل “على كلاي” الذى يقوم ببطولته أحمد العوضي وينافس به فى السباق الرمضاني المقبل.

وقال محمود حمدان فى تصريح خاص لـ صدى البلد : مسلسل على كلاي له علاقة شبه مباشرة بلاعب الملاكمة العالمي الشهير على كلاي وهو ما تكشفه الأحداث بالمسلسل عند عرضه فى رمضان.

وأضاف حمدان أن هذا العمل يعد مفاجأة حقيقية للجمهور العاشق للفنان أحمد العوضي حيث يشهد شخصية جديدة ومختلفة عن الذى قدمه من قبل.

شخصية أحمد العوضي فى مسلسل على كلاى

وقد كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

قصة مسلسل على كلاي

وتدور أحداث مسلسل علي كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل على كلاي

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقى، الشحات مبروك وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.