قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود حمدان يكشف تفاصيل علاقة مسلسل على كلاي بالملاكم الشهير.. خاص

مسلسل علي كلاي
مسلسل علي كلاي

كشف المؤلف محمود حمدان بعض التفاصيل عن مسلسل “على كلاي” الذى يقوم ببطولته أحمد العوضي وينافس به فى السباق الرمضاني المقبل. 

وقال محمود حمدان فى تصريح خاص لـ صدى البلد : مسلسل على كلاي له علاقة شبه مباشرة بلاعب الملاكمة العالمي الشهير على كلاي وهو ما تكشفه الأحداث بالمسلسل عند عرضه فى رمضان.

وأضاف حمدان أن هذا العمل يعد مفاجأة حقيقية للجمهور العاشق للفنان أحمد العوضي حيث يشهد شخصية جديدة ومختلفة عن الذى قدمه من قبل. 

شخصية أحمد العوضي فى مسلسل على كلاى 

وقد كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا. 

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

قصة مسلسل على كلاي 

وتدور أحداث مسلسل علي كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل على كلاي 

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقى، الشحات مبروك وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة. 

مسلسل علي كلاي أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي درة محمود حمدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

عصام عمر

أندرو محسن: عصام عمر الأفضل فى سينما 2025.. خاص

مسلسل علي كلاي

محمود حمدان يكشف تفاصيل علاقة مسلسل على كلاي بالملاكم الشهير.. خاص

بوستر مهرجان المنصورة

مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد