قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى

بوستر مهرجان المنصورة
بوستر مهرجان المنصورة
أحمد البهى

كشفت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، عن بوستر الدورة الأولى التي تعقد في الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، وهو من تصميم الفنان هشام علي، ويعتبر ترجمة بصرية لفلسفة المهرجان وشعاره الجوهري "السينما بعيون الأطفال"، فقد اعتمد التصميم على لغة بصرية شاعرية وبسيطة، تضع الطفل في قلب المشهد باعتباره نقطة البداية ومركز الرؤية.

ويظهر في بوستر المهرجان طفلان يقفان فوق شريط سينمائي، يرفعان أنظارهما نحو شعاع ضوء يخترق العتمة، في إشارة رمزية إلى السينما بوصفها عالمًا من الخيال، والاكتشاف، والأمل، وهذا الضوء لا يمثل الشاشة فقط، بل يجسد الحلم الأول، والدهشة الأولى التي ترافق الطفل عند مواجهته للصورة السينمائية.

وجاءت لوحة الألوان الهادئة بدرجات الأزرق والتركواز لتعكس العمق والصفاء، بينما يخلق التباين مع الضوء الأبيض إحساسًا بالسمو والتركيز البصري، بما يعزز الطابع الإنساني والحالم للعمل.

بوستر مهرجان المنصورة 

وقدم الفنان هشام علي، من خلال البوستر رؤيته الخاصة لسينما الأطفال، باعتبارها مساحة نقية ترى العالم ببراءة، وتؤمن بأن الخيال هو أساس الوعي البصري والثقافي، فيما اعتمد مصمم البوستر في أدواته التعبيرية على الاختزال، والرمزية، والتكوين المفتوح، ليمنح المشاهد فرصة للتأمل، وليجعل من البوستر تجربة شعورية ولا يقف عند كونه مجرد ملصق إعلاني.

ويعكس البوستر في مجمله توجه المهرجان نحو سينما تحترم عقل الطفل، وتخاطب وجدانه، وتضعه في موقع الشريك الحقيقي في صناعة الحكاية والصورة .

يذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، يعتبر أول مهرجان سينمائي  في محافظات الدلتا، ويعقد دورته الأولى برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين، ويتضمن مسابقتين دوليتين أحدهما للأفلام القصيرة والأخرى لأفلام الرسوم المتحركة، كما يتضمن مسابقة محلية لأفلام صنعها الأطفال من محافظات مصر المختلفة.

الفنان هشام علي مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال مهرجان المنصورة أفلام مهرجان المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

تضامن الاجتماعي بالغربية

تضامن الغربية: توزيع سلة إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة

الجولة

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها الميدانية لمتابعة زراعات بنجر السكر بالقصاصين الجديدة

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يكرم الطلاب الفائزين بالمعرض المحلي للعلوم والهندسة إيسف 2026

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد