الزغبي والليثي وعمر كمال ومجد القاسم يشعلون ليلة احتفالات رأس السنة

تستعد القاهرة لاستقبال عام 2026 بليلة فنية استثنائية، من خلال ثلاث حفلات غنائية ضخمة تُقام تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، ويحييها نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، في أجواء من البهجة والطرب والموسيقى العصرية.

وتشهد قاعة إحدى الفنادق الكبرى، حفلًا مميزًا تحييه النجمة الذهبية نوال الزغبي، بمشاركة كل من محمود الليثي وعمر كمال في سهرة تجمع بين الرومانسية والإيقاع العصري.

وتقام سهرة غنائية قوية بمشاركة محمود الليثي وحودة بندق وموسى وإنجي النحاس ويارا الشافعي، حيث يقدم النجوم باقة من أشهر أغانيهم وسط تفاعل جماهيري متوقع.

حفلات راس السنة

وتأتي هذه الحفلات من تنظيم وإنتاج المنتج الكبير محمود حنفي وابنته سيدة الأعمال ياسمين حنفي، اللذين حرصا على تقديم تجربة فنية متكاملة من حيث تنوع النجوم، واختلاف الألوان الغنائية، إلى جانب تجهيزات تقنية ولوجستية على أعلى مستوى، تليق بالجمهور المصري والعربي وتواكب احتفالات رأس السنة.

أما يقام حفلاً استثنائيًا يحييه كل من محمود الليثي ومجد القاسم وعمر كمال ونادين مرجان ويارا محمد والراقصة ديانا، في ليلة تمزج بين الطرب والشعبي والموسيقى الحديثة.