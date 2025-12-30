أصالة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها.. شاهد

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصرى بعيد ميلاد حفيدتها جيهان، ابنة شام.

حفيدة أصالة

ونشرت أصالة صورة لابنتها وحفيدتها، عبر حسابها الرسمى على “إنستجرام”، وقالت: "صارت بنتى جيجيتى عمرا سنتين، وابتدت تحكى الحكايا وابتدت توعى عالدنيا اللى بدنا نزينلا ياها بالحب وبالعائلة الحلوة الطيبة المتماسكة، يا رب يجعل سنين جيهان بنت شام حلوة وطيبة وما فيها غير الفرح والنجاح، والله يحفظ لها كل حبايبها ونشوف فيها أحلام كبيرة بتتحقق وتكون إلنا كل الحنان وكل الأمل، الله يحفظ ولاد العالم كلهم وولادنا منهم، آمين يا رب العالمين".

وطرحت أصالة ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.