قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها.. شاهد

حفيدة أصالة
حفيدة أصالة
باسنتي ناجي

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصرى بعيد ميلاد حفيدتها جيهان، ابنة شام.

حفيدة أصالة

ونشرت أصالة صورة لابنتها وحفيدتها، عبر حسابها الرسمى على “إنستجرام”، وقالت: "صارت بنتى جيجيتى عمرا سنتين، وابتدت تحكى الحكايا وابتدت توعى عالدنيا اللى بدنا نزينلا ياها بالحب وبالعائلة الحلوة الطيبة المتماسكة، يا رب يجعل سنين جيهان بنت شام حلوة وطيبة وما فيها غير الفرح والنجاح، والله يحفظ لها كل حبايبها ونشوف فيها أحلام كبيرة بتتحقق وتكون إلنا كل الحنان وكل الأمل، الله يحفظ ولاد العالم كلهم وولادنا منهم، آمين يا رب العالمين".

وطرحت أصالة ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

اصاله شام جيهان نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

حادث تصادم

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى

طفل المرور

جنح مستأنف المقطم تؤيد حكم حبس طفل المرور 3 سنوات

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15مايو .. صور

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد