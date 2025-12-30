قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء

أحمد بسيوني

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار حملات الإزالة المكثفة للتعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف أعمال البناء المخالف بكافة صورها، والتعامل الفوري مع أي تغيير ظاهر على الأرض وفق ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة وردع أي محاولات للمخالفة.

وفي هذا الإطار، قاد اللواء أحمد حبيب السكرتير العام بالمحافظة حملة مُكبرة لإزالة التعديات بنطاق حي العامرية ثان شملت إزالة عدد ٧ متغيرات مكانية عبارة عن ٧ فيلات علي مساحة إجمالية ١٦٠٠ متر بمنطقة الكينج مريوط حيث تم إزالة أسوار وأدوار علوية مباني حتي سطح الأرض بالإضافة إلى إزالة عدد ٧ متغيرات مكانية بنطاق مركز ومدينة برج العرب عبارة عن سقف وأعمدة وحوائط وأدوار علوية مباني بمنطقة بهيج تم إزالتهم بالكامل.

وشن حي العامرية أول، حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف شملت فك شدة خشبية بمنطقة المستعمرة والتحفظ على كمية من الأخشاب، كما تم إزالة متغير بمنطقة عبد القادر عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض، ورصد أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن حوائط وإزالتها في المهد بذات المنطقة، بالإضافة إلى إزالة متغير عبارة عن حوائط بالدور الأول علوي بقرية الكرنك بمنطقة النهضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

ونفذ حي المنتزه ثان حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن إزالة نقطة متغيرات مكانية بعزبة الروضة عبارة عن حوائط وأعمدة دور أرضي بدون سقف وكذا فك شدة خشبية وإزالة صبة بمتفرعات شارع التين بالإضافة إلى فك شدات خشبية وإزالة حوائط بعدة مناطق، إلى جانب هدم الحوائط المخالفة بعزبة البرنس، فضلا عن هدم حوائط بالدور الأرضي بعزبة سيكلام، وفك شدة خشبية بالدور الأرضي بعزبة الرحامنة، وفك الشدة الخشبية بالدور الثاني عشر.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية المستمرة، لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو تنفيذ أي إنشاءات مخالفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي الفوري لكافة محاولات التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالف، بما في ذلك إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة والخدمات المقررة له، مع التأكيد على المتابعة اللحظية لمخرجات منظومة المتغيرات المكانية وإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد.

