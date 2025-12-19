تستأهل كل شيء حلو.. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

وجهت الفنانة اصالة رسالة الي شقيقها مناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي إكس.

وكتبت اصالة : "يا أخي ياوريث الطّيّب الخلوق الغالي دائماً والحيّ بقلبي وقلبك ( حبيبي أبي) .. مع الوقت صرت نسخه منّه واسع الصدر حليم محبّ مافي بروحك ريبه أو شك وكأنّك أبي.. كل سنه وأنت سالم ياروحي وياسندي ياشريك أوقاتي الحلوه والصعبه ورفيق عمري اللي بكل يوم بتزيد فهم وحلا وحكمه .. بدعي ربي يحفظ لنا ياك ياغالينا ياأنّوسي ياأنيسي وتحقق كل أحلامك وكمان أحلامنا فيك وبتستاهل كل شي حلو بالدّنيي يكون ملكك ومعك ياأخي الحليوه متل شمس وقمر.



طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.