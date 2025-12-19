تستأهل كل شيء حلو.. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار
أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني
جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا
ترامب يوجه الدعوة للقاء الرئيس السيسي.. ويؤكد: لم أحدد موعدا للقاء نتنياهو
كاتب ومفكر: لا زواج ديني في الإسلام.. والمذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي
إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

منار نور

وجهت الفنانة اصالة رسالة الي شقيقها مناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي إكس.

وكتبت اصالة : "يا أخي ياوريث الطّيّب الخلوق الغالي دائماً والحيّ بقلبي وقلبك ( حبيبي أبي) .. مع الوقت صرت نسخه منّه واسع الصدر حليم محبّ مافي بروحك ريبه أو شك وكأنّك أبي.. كل سنه وأنت سالم ياروحي وياسندي ياشريك أوقاتي الحلوه والصعبه ورفيق عمري اللي بكل يوم بتزيد فهم وحلا وحكمه .. بدعي ربي يحفظ لنا ياك ياغالينا ياأنّوسي ياأنيسي وتحقق كل أحلامك وكمان أحلامنا فيك وبتستاهل كل شي حلو بالدّنيي يكون ملكك ومعك ياأخي الحليوه متل شمس وقمر.


طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

