ليه عملتوا كدا | تصريح مؤثر من أصالة عن حقيقة طلاقها

ردت الفنانة اصالة على جميع الشائعات التى تداولت خلال الأيام الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر فائق حسن خاصة بعد غيابه عن حفلها الأخير فى دبي.

وقالت أصالة خلال لقائها مع et بالعربي “لماذا الناس اصبحت بهذه القسوة وليه تعملوا كدة الأمر ان كل منا مشغول فى اموره واحنا امورنا كويسة وربنا يبعد عننا وعنكم الشر”.

وعن الفيديو الذى تداول عبر مواقع السوشيال الميديا الذى يجمع بين كريم عبد العزيز بحفيدتها جيجي ابنة شام ، قالت أصالة: “ كريم عبد العزيز محبوب من كل الصغيرين والكبار ولما طفلة فى عمر جيجي تحب حد كدة هي متعرفش دا مين وفنان ولا نجم هى راحت للروح الحلوة”.

ألبوم أصالة

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.