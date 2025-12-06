قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطالبات بتحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تجاوزات المدارس
محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة| صور
جنازة مهيبة من "قناة السويس"| أول صورة للطفل زياد ضحية معدية بورسعيد.. وشهود عيان: كان في خروجة مع صحابه
ولّع الدنيا.. أحمد شوبير يشيد بـ أداء أستون فيلا أمام أرسنال
رمز نصر أكتوبر .. "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمد أحمد شبيب سفير العالم الإسلامي
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
ليه عملتوا كدا | تصريح مؤثر من أصالة عن حقيقة طلاقها
رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله وافق على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يحصر السلاح بيد قوات الدولة
الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 2 آخرين بقضية خلية جبهة النصرة الثانية
طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق
التعاون الإسلامي تدين مخطط فتح رفح باتجاه واحد.. وتؤكد: التهجير القسري جريمة حرب
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ليه عملتوا كدا | تصريح مؤثر من أصالة عن حقيقة طلاقها

تقى الجيزاوي

ردت الفنانة اصالة على جميع الشائعات التى تداولت خلال الأيام الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر  فائق حسن خاصة بعد غيابه عن حفلها الأخير فى دبي.

وقالت أصالة خلال لقائها مع et بالعربي “لماذا الناس اصبحت بهذه القسوة وليه تعملوا كدة الأمر ان كل منا مشغول فى اموره واحنا امورنا كويسة وربنا يبعد عننا وعنكم الشر”.

وعن الفيديو الذى تداول عبر مواقع السوشيال الميديا الذى يجمع بين كريم عبد العزيز بحفيدتها جيجي ابنة شام ، قالت أصالة: “ كريم عبد العزيز محبوب من كل الصغيرين والكبار ولما طفلة فى عمر جيجي تحب حد كدة هي متعرفش دا مين وفنان ولا نجم هى راحت للروح الحلوة”.

ألبوم أصالة

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

اصالة زواج اصالة حفلات اصالة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

خلال الجولة

جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام لشركتي "مصر للسياحة" و"هايديليكو"

الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025

خلال اللقاء

جهاز مدينة بدر يعقد لقاءَا موسعًا مع سكان حي زهرة العاصمة

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

