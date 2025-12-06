بعد انتهاء البوم الدراسي .. القبض على 4 طلاب تعدوا على مدرس بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام عدد من الطلاب بالتعدى على مدرس داخل إحدى المدارس بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (مدرس "مصاب بكدمات " – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (4 طلاب – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "السلام أول – عين شمس") لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها حال قيامه بصرفهم من فناء المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





