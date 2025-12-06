وفاة شاب بسبب حقنة البرد في عين شمس.. والأمن يقبض على الصيدلي ومساعده

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على صيدلي ومساعده؛ بعد وفاة شاب جراء حقنهم له بـ عقارات شهيرة في منطقة عين شمس.

القبض على صيدلي ومساعده في عين شمس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس، أفاد بورود بلاغ تضمن اتهام شاب لـ صيدلية بمنطقة عين شمس بالتسبب في وفاة شقيقه؛ وذلك بعد نقله للمستشفى في حالة خطر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات أن المتوفى شاب عشريني تعرض لنزلة برد واصطحبه شقيقه إلى صيدلية بمنطقة عين شمس، حيث قام الصيدلي بحقنه بـ"عقار البرد"، وساءت حالته بعدها وتم نقله للمستشفى وتوفي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الصيدلي ومساعده.

وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.