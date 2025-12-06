حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد وباقي أيام الأسبوع الحالي، في ظل الأجواء الشتوية التي تمر بها البلاد والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد

وتشهد حالة الطقس غدا الأحد، أجواء شتوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، مع احتمالات لسقوط أمطار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق الجنوبية وسيناء.

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة قادمة من جنوب أوروبا، إلى جانب امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع.

أوضحت غانم أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا يتراوح بين 3 و4 درجات، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 20 درجة مئوية.

وأضافت أن محافظات الصعيد ما تزال تسجل درجات مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تنخفض ليلاً لتصل الصغرى إلى 12 درجة مئوية، مما يجعل الطقس باردًا خلال ساعات الليل.

وأكدت عضو هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح مستمر خلال الأيام القادمة، وقد يكون مثيراً للرمال والأتربة في بعض المناطق، مشيرة إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

فرص سقوط الأمطار

ونوهت منار غانم، إلى احتمالية سقوط الأمطار، تصل في بعض المناطق إلى حد السيول والرعدية، خاصة على سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، وتستمر فرص سقوط الأمطار على مدار الأسبوع، مع اختلاف شدتها وتوزيعها الجغرافي من محافظة لأخرى.

وأكدت أن موجة انخفاض الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.