أمطار رعدية مفاجئة تضرب جنوب سيناء وغيوم كثيفة على سانت كاترين ورفع حالة الطوارئ

​تعرَّضت محافظة جنوب سيناء، يوم السبت، لموجة من الطقس السيئ، حيث غطَّت السحب الكثيفة سماء معظم المدن، وتساقطت أمطار غزيرة ورعدية على مدن خليج العقبة.



​وشهدت مدينة سانت كاترين تساقط أمطار غزيرة ورعدية، إثر كثافة السحب التي غطت السماء، ، صاحبته هبوب رياح شديدة.



​وفي هذا الصدد، قال مبـروك الغمريني، رئيس المدينة، إن سانت كاترين تعرضت لتقلبات جوية مفاجئة؛ حيث غطَّت السحب السماء، وأعقبها تساقط أمطار شديدة الحدة. وأكد الغمريني أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع أي تجمعات للمياه. وأوضح الغمريني ، أن جميع الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة مفتوحة، وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي، لافتاً إلى أنه جرى التواصل مع الأدلاء البدويين كافة للتأكيد على السائحين باتخاذ التدابير الاحترازية واتباع تعليمات الدليل حفاظاً على سلامتهم.



​كما شهدت مدينتا نويبع وطابا تساقط أمطار شديدة على فترات متقطعة، مع استمرار وجود الغيوم والسحب في السماء، مما يُنذر بعودة تساقط الأمطار مجدداً.



​وفي السياق ذاته، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، وذلك للتعامل الفوري مع الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم. ووجَّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، مشدداً على مراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة.

