أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يبدأ جولته في الأردن ويشارك في ندوة "الكنيسة بين وحدة الإيمان والتأثير المجتمعي"
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات في بطولة كأس العرب
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تزايد التوتر بين طوكيو وبكين.. مناورات صينية بطائرات مقاتلة قرب جزيرة أوكيناوا اليابانية
حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار
جوجل تحاول إصلاح أسوأ مشاكل أندرويد… الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة

جوجل
جوجل
احمد الشريف

تتحرك جوجل لمعالجة واحدة من أكبر مشكلات عالم أندرويد المزمنة: بطء وتفاوت وصول تحديثات النظام بين الشركات والهواتف، لكنها في النهاية تصطدم بحقيقة أن الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة وليس في يدها وحدها. التغيير الجديد في آلية إصدار أندرويد قد يفتح الباب أمام تحديثات أسرع وأكثر تكرارًا، إذا قررت الشركات استغلاله بدل الاكتفاء بالوتيرة البطيئة المعتادة.​

مشكلة تحديثات أندرويد المزمنة

يُذكّر التقرير بأن واحدة من أسوأ نقاط الضعف في أندرويد هي تأخر التحديثات؛ إذ تحصل هواتف بيكسل على الإصدارات الجديدة أولًا، ثم تأتي بعد ذلك هواتف الشركات الأخرى بفارق قد يصل إلى أشهر طويلة.

 الهواتف الأقدم أو الأرخص تعاني أكثر، في حين تحافظ آبل على نمط شبه “ساعة سويسرية” في إطلاق تحديثات iOS لجميع أجهزتها الداعمة في اليوم نفسه تقريبًا.​

ما التغيير الذي قدمته جوجل؟

حتى الآن، كان نموذج جوجل يقوم على إصدار نسخة أندرويد رئيسية واحدة سنويًا، تتضمن تغييرات كبيرة في المزايا وواجهات البرمجة (APIs)، مع إطلاق تحديثات ربع سنوية (QPRs) أصغر دون تغييرات جوهرية في الـSDK. 

الجديد هو بدء اعتماد ما تسميه الشركة “تحديثات SDK صغيرة” أكثر تكرارًا، بحيث تحمل هذه الإصدارات ميزات جديدة وواجهات برمجة إضافية دون تغيير سلوك النظام بما يفرض على المطورين تعديل تطبيقاتهم جذريًا.​

معنى التحديثات المتسارعة للمستخدم

هذا التغيير في جدول الإصدارات يهدف إلى جعل أندرويد أكثر ديناميكية، بحيث يحصل المستخدمون على مزايا جديدة بوتيرة أسرع بدل الانتظار لعام كامل مع كل إصدار رئيسي. 

كما يعني نظريًا أن الشركات المصنعة يمكنها دمج هذه الإصدارات “الصغيرة” بسهولة أكبر، لأنها لا تتطلب تغييرات عميقة في واجهات النظام أو توافق التطبيقات.​

لا مزيد من الأعذار للشركات المصنعة

يرى التقرير أن النموذج الجديد يسحب من أيدي الشركات حجة “تعقيد التحديثات” التي استخدمتها طويلًا لتبرير البطء في إيصال الإصدارات الجديدة. 

فإذا أصبحت التحديثات أقل انقلابًا على النظام وأكثر تراكمًا في المزايا، فمن المفترض أن تتمكن الشركات من تسريع وتيرة إطلاقها، وربما استخدامها كورقة تنافسية على غرار ما تفعله آبل.​

أين تتدخل سامسونج وبقية اللاعبين؟

حتى مع تحسن التزامات بعض الشركات مثل سامسونج في عدد سنوات الدعم، يذكّر التقرير بأن وصول واجهات مثل One UI المبنية على أندرويد الجديد ما زال يستغرق شهورًا للوصول إلى الأجهزة الأقدم. 

شركات أخرى مثل سوني وموتورولا وOnePlus تتأخر أكثر، فيما لا تزال العديد من الأجهزة المتوسطة والاقتصادية محرومة من آخر الإصدارات رغم توفرها رسميًا من جوجل.​

جوجل لا تستطيع فرض التغيير وحدها

يبقى التحدي الأكبر أن جوجل لا تملك سلطة إلزام شركات أندرويد بالالتزام بجدول تحديثات سريع، طالما أن هذه الأجهزة تُباع تحت علامات تجارية مستقلة لكل شركة. 

لذلك يخلص التقرير إلى أن الضغط الحقيقي لن يأتي إلا من المستخدمين أنفسهم: إذا بدأوا يختارون بيكسل أو حتى آيفون تحديدًا من أجل التحديثات السريعة، فقد تضطر بقية الشركات إلى تحسين سياساتها في هذا المجال.​

ماذا يعني ذلك لمستقبل أندرويد؟

إن نجحت الفكرة، فقد نرى خلال الأعوام المقبلة تقاربًا أكبر بين تجربة أندرويد على بيكسل وباقي الشركات، مع تقليص الفجوة في المزايا الجديدة عند الإطلاق.

أما إذا استمرت الشركات في التباطؤ، فسيبقى نموذج جوجل مجرد محاولة جيدة على الورق لا تغيّر واقع تجزؤ أندرويد وارتباك المستخدمين حول موعد وصول التحديثات الحقيقية إلى أجهزتهم.

