مبيعات بيكسل تنفجر عالميًا وتضع جوجل بين كبار الهواتف الفاخرة

قفزت مبيعات هواتف بيكسل من جوجل في فئة الهواتف الفاخرة (بسعر يفوق 600 دولار) خلال النصف الأول من 2025 قفزة غير مسبوقة، ما أعاد الشركة إلى قائمة الخمسة الكبار عالميًا في هذه الشريحة لأول مرة منذ خمس سنوات.

ورغم هذا النمو المذهل، فإن آبل ما زالت تهيمن بوضوح على سوق الهواتف المميزة، تليها سامسونج، فيما تحاول هواوي وشاومي وغوغل تضييق الفجوة.​

آبل في الصدارة رغم التراجع الطفيف

أوضح تقرير Counterpoint Research أن آبل استحوذت على 62% من مبيعات الهواتف الفاخرة عالميًا في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أي ما يقرب من ثلثي الأجهزة التي يزيد سعرها عن 600 دولار.

ورغم أن حصة آبل انخفضت من 65% في النصف الأول من 2024، فإن حجم مبيعاتها الفعلية ارتفع بنحو 3%، ما يؤكد قوة قاعدة مستخدمي آيفون واستمرار الطلب على الفئة العليا.​

سامسونج تثبت موقعها في المركز الثاني

حافظت سامسونج على المركز الثاني في سوق الهواتف الفاخرة بحصة بلغت 20% من المبيعات خلال النصف الأول من 2025، مدعومة بأداء قوي لسلسلة Galaxy S25 وتحسن نتائجها مقارنة بسلسلة S24 السابقة.

ورغم اتساع الفارق بينها وبين آبل، فإن ثبات الحصة مع تحسن حجم الشحنات يجعل الشركة في وضع جيد لمواصلة المنافسة، خاصة مع نجاح هواتفها القابلة للطي مثل Z Fold 7.​

غوغل تضاعف مبيعات بيكسل وتدخل نادي الخمسة الكبار

الخبر الأبرز في التقرير كان أداء غوغل؛ إذ ضاعفت الشركة مبيعات هواتف بيكسل الفاخرة بنسبة 105% على أساس سنوي بين النصف الأول من 2024 والنصف الأول من 2025.

أعاد هذا النمو الصاروخي بيكسل إلى قائمة أفضل خمسة بائعين عالميًا في فئة الهواتف الفاخرة بعد غياب دام خمس سنوات، مدفوعًا بشكل أساسي بسلسلة Pixel 9 وتوسّعها في أسواق جديدة.​

دور Pixel 9 والتوسع الجغرافي

يشير التقرير إلى أن سلسلة Pixel 9 كانت المحرك الرئيسي لنمو غوغل، بفضل تحسينات الكاميرا والتركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي كعنصر تسويق أساسي.

كما ساعد توسيع التواجد في أسواق إضافية – خارج أسواقها التقليدية مثل الولايات المتحدة – على زيادة وصول الأجهزة إلى شرائح جديدة من المستخدمين، ما ترجم إلى قفزة قوية في المبيعات.​

صعود شاومي واستمرار حضور هواوي

لم تكن غوغل وحدها من حققت نموًا لافتًا؛ فشاومي حققت زيادة قدرها 55% في مبيعات هواتفها الفاخرة خلال النصف الأول من 2025، مستفيدة بالأساس من قوة حضورها في السوق الصينية.

أما هواوي فتمسكت بالمركز الثالث عالميًا في هذه الفئة، بعد نمو نسبته 24% على أساس سنوي، رغم القيود التي تواجهها في بعض الأسواق العالمية.​

قطاع الفئة الفاخرة يتفوق على سوق الهواتف ككل

أظهر تحليل Counterpoint أن سوق الهواتف الذكية ككل لم يحقق نموًا كبيرًا في النصف الأول من 2025، بينما قفزت مبيعات الفئة الفاخرة بنسبة تقارب 8% على مستوى العالم.

يعني هذا أن المستخدمين مستمرون في الاستثمار في الهواتف الأعلى سعرًا، خاصة من آبل وسامسونج، مع فتح مساحة متزايدة للعلامات الصاعدة مثل بيكسل وشاومي ضمن هذه الشريحة.​

ماذا تعني هذه الأرقام لمستقبل المنافسة؟

تعكس هذه الأرقام أن هيمنة آبل على القمة ما زالت بعيدة عن التهديد المباشر، لكنها تتعرض لضغط تدريجي من نمو بيكسل وشاومي وتحسّن موقع سامسونج في الهواتف القابلة للطي.

في المقابل، يظهر نجاح بيكسل أن استراتيجية غوغل القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحديثات البرمجيات السريعة بدأت تؤتي ثمارها في سوق يعتبر الأكثر ربحية وشراسة في عالم الهواتف الذكية.