إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025
النقل: نعمل على تحويل السخنة إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كم أرصفة بحرية
تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم "الست" قبل عرضه
أكاذيب إخوانية.. مصدر أمنى ينفي تدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح
هبوط أرضي مفاجئ في حي النرجس بالتجمع الخامس
مادورو يرد على أمريكا: عشنا 22 أسبوعاً من الإرهاب النفسي ونرفض سلام العبيد
هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف
على أغنية ضيعنا.. عمرو أديب يرقص ويغني وينقط عمر كمال
كييف رفضت التنازل عن أراضي.. هل فشلت محادثات فلوريدا بين أمريكا وأوكرانيا؟
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 2-12-2025
مبيعات بيكسل تنفجر عالميًا وتضع جوجل بين كبار الهواتف الفاخرة

بيكسل
بيكسل
احمد الشريف

قفزت مبيعات هواتف بيكسل من جوجل في فئة الهواتف الفاخرة (بسعر يفوق 600 دولار) خلال النصف الأول من 2025 قفزة غير مسبوقة، ما أعاد الشركة إلى قائمة الخمسة الكبار عالميًا في هذه الشريحة لأول مرة منذ خمس سنوات. 

ورغم هذا النمو المذهل، فإن آبل ما زالت تهيمن بوضوح على سوق الهواتف المميزة، تليها سامسونج، فيما تحاول هواوي وشاومي وغوغل تضييق الفجوة.​

آبل في الصدارة رغم التراجع الطفيف

أوضح تقرير Counterpoint Research أن آبل استحوذت على 62% من مبيعات الهواتف الفاخرة عالميًا في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أي ما يقرب من ثلثي الأجهزة التي يزيد سعرها عن 600 دولار. 

ورغم أن حصة آبل انخفضت من 65% في النصف الأول من 2024، فإن حجم مبيعاتها الفعلية ارتفع بنحو 3%، ما يؤكد قوة قاعدة مستخدمي آيفون واستمرار الطلب على الفئة العليا.​

سامسونج تثبت موقعها في المركز الثاني

حافظت سامسونج على المركز الثاني في سوق الهواتف الفاخرة بحصة بلغت 20% من المبيعات خلال النصف الأول من 2025، مدعومة بأداء قوي لسلسلة Galaxy S25 وتحسن نتائجها مقارنة بسلسلة S24 السابقة. 

ورغم اتساع الفارق بينها وبين آبل، فإن ثبات الحصة مع تحسن حجم الشحنات يجعل الشركة في وضع جيد لمواصلة المنافسة، خاصة مع نجاح هواتفها القابلة للطي مثل Z Fold 7.​

غوغل تضاعف مبيعات بيكسل وتدخل نادي الخمسة الكبار

الخبر الأبرز في التقرير كان أداء غوغل؛ إذ ضاعفت الشركة مبيعات هواتف بيكسل الفاخرة بنسبة 105% على أساس سنوي بين النصف الأول من 2024 والنصف الأول من 2025. 

أعاد هذا النمو الصاروخي بيكسل إلى قائمة أفضل خمسة بائعين عالميًا في فئة الهواتف الفاخرة بعد غياب دام خمس سنوات، مدفوعًا بشكل أساسي بسلسلة Pixel 9 وتوسّعها في أسواق جديدة.​

دور Pixel 9 والتوسع الجغرافي

يشير التقرير إلى أن سلسلة Pixel 9 كانت المحرك الرئيسي لنمو غوغل، بفضل تحسينات الكاميرا والتركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي كعنصر تسويق أساسي.

كما ساعد توسيع التواجد في أسواق إضافية – خارج أسواقها التقليدية مثل الولايات المتحدة – على زيادة وصول الأجهزة إلى شرائح جديدة من المستخدمين، ما ترجم إلى قفزة قوية في المبيعات.​

صعود شاومي واستمرار حضور هواوي

لم تكن غوغل وحدها من حققت نموًا لافتًا؛ فشاومي حققت زيادة قدرها 55% في مبيعات هواتفها الفاخرة خلال النصف الأول من 2025، مستفيدة بالأساس من قوة حضورها في السوق الصينية.

أما هواوي فتمسكت بالمركز الثالث عالميًا في هذه الفئة، بعد نمو نسبته 24% على أساس سنوي، رغم القيود التي تواجهها في بعض الأسواق العالمية.​

قطاع الفئة الفاخرة يتفوق على سوق الهواتف ككل

أظهر تحليل Counterpoint أن سوق الهواتف الذكية ككل لم يحقق نموًا كبيرًا في النصف الأول من 2025، بينما قفزت مبيعات الفئة الفاخرة بنسبة تقارب 8% على مستوى العالم. 

يعني هذا أن المستخدمين مستمرون في الاستثمار في الهواتف الأعلى سعرًا، خاصة من آبل وسامسونج، مع فتح مساحة متزايدة للعلامات الصاعدة مثل بيكسل وشاومي ضمن هذه الشريحة.​

ماذا تعني هذه الأرقام لمستقبل المنافسة؟

تعكس هذه الأرقام أن هيمنة آبل على القمة ما زالت بعيدة عن التهديد المباشر، لكنها تتعرض لضغط تدريجي من نمو بيكسل وشاومي وتحسّن موقع سامسونج في الهواتف القابلة للطي. 

في المقابل، يظهر نجاح بيكسل أن استراتيجية غوغل القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحديثات البرمجيات السريعة بدأت تؤتي ثمارها في سوق يعتبر الأكثر ربحية وشراسة في عالم الهواتف الذكية.

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

البنك الأهلي المصري

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

بالصور

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

