جوجل تنهي التشتت.. دمج مهام Google Tasks داخل Google Keep

في خطوة طال انتظارها لتوحيد منظومة الإنتاجية، بدأت Google رسمياً في دمج خدمات "المهام" (Tasks) بشكل كامل وتدريجي داخل تطبيق الملاحظات الشهير Google Keep.

أبعاد الدمج وتأثيره على المستخدمين

هذا التحديث يهدف إلى القضاء على التشتت بين التطبيقات المختلفة لتدوين الملاحظات وإدارة المهام اليومية.

واجهة موحدة: سيتمكن المستخدمون الآن من إنشاء "تذكيرات" و"مهام" بمواعيد نهائية مباشرة من داخل ملاحظات Keep، دون الحاجة للتبديل إلى تطبيق Tasks أو Calendar.

تزامن ذكي: أي مهمة يتم إنشاؤها في Keep ستظهر تلقائياً في الشريط الجانبي لبريد Gmail وفي تطبيق التقويم، مما يخلق مركز تحكم واحد لإدارة الوقت.

دور الذكاء الاصطناعي: تشير المصادر إلى أن جوجل تستخدم نماذج Gemini اللغوية لفهم سياق الملاحظات المكتوبة في Keep واقتراح تحويلها إلى مهام بشكل تلقائي (مثلاً: تحويل ملاحظة "شراء حليب" إلى قائمة تسوق بتذكير جغرافي).

يعتبر هذا التحديث جزءاً من خطة جوجل الأوسع لتبسيط خدمات "Workspace" وجعلها أكثر ترابطاً وسلاسة.