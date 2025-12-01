قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
جوجل تنهي التشتت.. دمج مهام Google Tasks داخل Google Keep

جوجل
جوجل

في خطوة طال انتظارها لتوحيد منظومة الإنتاجية، بدأت Google رسمياً في دمج خدمات "المهام" (Tasks) بشكل كامل وتدريجي داخل تطبيق الملاحظات الشهير Google Keep.

أبعاد الدمج وتأثيره على المستخدمين

هذا التحديث يهدف إلى القضاء على التشتت بين التطبيقات المختلفة لتدوين الملاحظات وإدارة المهام اليومية.

واجهة موحدة: سيتمكن المستخدمون الآن من إنشاء "تذكيرات" و"مهام" بمواعيد نهائية مباشرة من داخل ملاحظات Keep، دون الحاجة للتبديل إلى تطبيق Tasks أو Calendar.

تزامن ذكي: أي مهمة يتم إنشاؤها في Keep ستظهر تلقائياً في الشريط الجانبي لبريد Gmail وفي تطبيق التقويم، مما يخلق مركز تحكم واحد لإدارة الوقت.

دور الذكاء الاصطناعي: تشير المصادر إلى أن جوجل تستخدم نماذج Gemini اللغوية لفهم سياق الملاحظات المكتوبة في Keep واقتراح تحويلها إلى مهام بشكل تلقائي (مثلاً: تحويل ملاحظة "شراء حليب" إلى قائمة تسوق بتذكير جغرافي).

يعتبر هذا التحديث جزءاً من خطة جوجل الأوسع لتبسيط خدمات "Workspace" وجعلها أكثر ترابطاً وسلاسة.

جوجل Google

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الاهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيا

منتخب مصر الثاني

أبو الدهب: علامة استفهام حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان

مصطفى شوبير

زكي عبد الفتاح: موهبة مصطفى شوبير مهددة.. وأحمد الشناوي الأفضل في مصر

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

