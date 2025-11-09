خدمات Google Finance تتطور: الذكاء الاصطناعي يقود رحلة البحث عن الأسهم الرابحة

قدمت جوجل ميزة جديدة في منصة Google Finance تسمح للمستخدمين بتحليل الأسهم وانتقاء الفرص الاستثمارية عبر الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.

بعد أن كانت هذه التحليلات تتطلب ساعات من مراجعة الجداول والمؤشرات، أصبحت المهمة الآن تتم من خلال استفسار كتابي بسيط في محرك المنصة، وتحصل على نتائج فورية تشمل قوائم الأسهم التي اجتازت متوسط الحركة لمدة 50 يومًا، وهي علامة شائعة على قوة السهم أو بداية موجة صعود محتملة.

دعم التحليل الأساسي والفني بذكاء اصطناعي تفاعلي

يستطيع المستثمر عبر Google Finance اليوم الاستفادة من التحليل الأساسي (مثل تقييم الأرباح، النسب المالية والمؤشرات الاقتصادية) إضافة إلى التحليل الفني (رصد الأنماط البيانية وحركة الأسهم السابقة)، ويمكن للمستخدم كتابة أسئلة مباشرة حول الأسهم أو توقعات نمو الناتج المحلي GDP أو حتى طلب تحليل حول توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية، لتحصل على إجابات لحظية مدعومة ببيانات الأسواق والتوقعات التحليلية.

ربط مباشر مع أسواق التوقعات المالية

الميزة الجديدة تعتمد أيضاً على عرض بيانات من أسواق التوقع والتصويت الجماعي مثل Kalshi وPolymarket، بحيث يمكن للمستخدم التعرف على نسب التوقع لاحتمال وقوع أحداث اقتصادية مؤثرة مثل خفض أو رفع الفائدة النقدية، وكل ذلك في مكان واحد وبواجهة تفاعلية.

تقويم أرباح وتغطية مباشرة لمكالمات الشركات

أضافت جوجل تقويماً مدمجاً في المنصة لمواعيد إعلانات الأرباح الخاصة بالشركات، ويتم تحديثه بشكل لحظي، كما يمكن للمستخدم الاستماع للبث الصوتي الحي لمكالمات أرباح الشركات مع توفر نص كتابي مباشر أثناء الجلسة ومراجعتها لاحقاً. هذه الميزة تُمكن المستثمر البسيط من متابعة الأحداث الهامة بنفس سرعة واحترافية المتداولين في وول ستريت.

سرعة تداول وشفافية أكبر للمستثمرين الأفراد

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي في Google Finance إمكانية الوصول إلى أحدث الأخبار وردود فعل المحللين ومقارنات الربحية للربع المالي الحالي مع السابق والتوقعات، ما يمنح المستثمرين شفافية التحليل التي كانت حكراً على صناديق التحوط والمؤسسات الكبرى.

مع تركيز Google Finance الجديد على الذكاء الاصطناعي، بات تحليل الأسهم وتوقع الأداء المالي يتم بشكل أكثر سرعة واحترافية، لتمنح كل مستثمر قوة أدوات التحليل المعتمدة على البيانات بلمسة زر. المنصة أصبحت اليوم خياراً أساسياً لكل من يأخذ التداول والاستثمار على محمل الجد.