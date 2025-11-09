قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف
أكن لهم كل الاحترام .. باسم مرسي يكشف حقيقة كره جماهير الأهلي له
بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور
خدمات Google Finance تتطور: الذكاء الاصطناعي يقود رحلة البحث عن الأسهم الرابحة

احمد الشريف

قدمت جوجل ميزة جديدة في منصة Google Finance تسمح للمستخدمين بتحليل الأسهم وانتقاء الفرص الاستثمارية عبر الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة. 

بعد أن كانت هذه التحليلات تتطلب ساعات من مراجعة الجداول والمؤشرات، أصبحت المهمة الآن تتم من خلال استفسار كتابي بسيط في محرك المنصة، وتحصل على نتائج فورية تشمل قوائم الأسهم التي اجتازت متوسط الحركة لمدة 50 يومًا، وهي علامة شائعة على قوة السهم أو بداية موجة صعود محتملة.

دعم التحليل الأساسي والفني بذكاء اصطناعي تفاعلي

يستطيع المستثمر عبر Google Finance اليوم الاستفادة من التحليل الأساسي (مثل تقييم الأرباح، النسب المالية والمؤشرات الاقتصادية) إضافة إلى التحليل الفني (رصد الأنماط البيانية وحركة الأسهم السابقة)، ويمكن للمستخدم كتابة أسئلة مباشرة حول الأسهم أو توقعات نمو الناتج المحلي GDP أو حتى طلب تحليل حول توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية، لتحصل على إجابات لحظية مدعومة ببيانات الأسواق والتوقعات التحليلية.

ربط مباشر مع أسواق التوقعات المالية

الميزة الجديدة تعتمد أيضاً على عرض بيانات من أسواق التوقع والتصويت الجماعي مثل Kalshi وPolymarket، بحيث يمكن للمستخدم التعرف على نسب التوقع لاحتمال وقوع أحداث اقتصادية مؤثرة مثل خفض أو رفع الفائدة النقدية، وكل ذلك في مكان واحد وبواجهة تفاعلية.

تقويم أرباح وتغطية مباشرة لمكالمات الشركات

أضافت جوجل تقويماً مدمجاً في المنصة لمواعيد إعلانات الأرباح الخاصة بالشركات، ويتم تحديثه بشكل لحظي، كما يمكن للمستخدم الاستماع للبث الصوتي الحي لمكالمات أرباح الشركات مع توفر نص كتابي مباشر أثناء الجلسة ومراجعتها لاحقاً. هذه الميزة تُمكن المستثمر البسيط من متابعة الأحداث الهامة بنفس سرعة واحترافية المتداولين في وول ستريت.

سرعة تداول وشفافية أكبر للمستثمرين الأفراد

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي في Google Finance إمكانية الوصول إلى أحدث الأخبار وردود فعل المحللين ومقارنات الربحية للربع المالي الحالي مع السابق والتوقعات، ما يمنح المستثمرين شفافية التحليل التي كانت حكراً على صناديق التحوط والمؤسسات الكبرى.

مع تركيز Google Finance الجديد على الذكاء الاصطناعي، بات تحليل الأسهم وتوقع الأداء المالي يتم بشكل أكثر سرعة واحترافية، لتمنح كل مستثمر قوة أدوات التحليل المعتمدة على البيانات بلمسة زر. المنصة أصبحت اليوم خياراً أساسياً لكل من يأخذ التداول والاستثمار على محمل الجد.

