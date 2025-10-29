جوجل تعرض أبرز إعلانات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Google I/O 2025

شهد مؤتمر Google I/O 2025 الكشف عن أكثر من 100 ابتكار في الذكاء الاصطناعي وتحديثات ضخمة لمنصة Gemini، مع التركيز على تطوير تطبيقات البحث التفاعلي والتكامل بين قدرات الذكاء الاصطناعي وخدمات جوجل اليومية.

أبرز الإعلانات ركزت على نماذج Gemini الجديدة وخدمات AI Mode وProject Astra والتحديثات الخاصة بالبحث والتسوق.

Gemini 2.5 Pro وFlash: تطوّر في صناعة النماذج الذكية

قدّمت جوجل النموذجين Gemini 2.5 Pro وFlash باعتبارهما الأسرع والأكثر تفوقاً في مجالات البرمجة، التعليم والتحليل عبر الشبكات. أضيفت ميزات Deep Think وNative Audio، ويمكن لمستخدمي Gemini الآن التحكم بإعدادات “تفكير النموذج” لتقليل التكلفة وزيادة الأمان ضد هجمات injection.

كما أطلقت الشركة اشتراك Google AI Ultra الذي يمنح مستخدميه أعلى حد من المميزات وسعة تخزين ضخمة وميزات “Veo 3” لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي و”Imagen 4” لتوليد الصور عالية الدقة.

البحث الذكي ودعم التسوق التفاعلي

تكشف جوجل عن AI Mode في البحث ليصبح متاحاً للجميع في أمريكا، مع إمكانيات بحث عميق وميزة “Search Live” التي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع الصور الحية عبر الكاميرا وتحليل البيانات والإجابة الفورية.

أضافت الشركة آليات للتسوق بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدم من تجربة المنتجات افتراضيًا، وتتبع الأسعار بشكل تلقائي، وتسهيل عمليات الشراء الذكي بأسعار مناسبة.

تتيح Gemini Live مزايا جديدة مثل التواصل الفوري مع Google Maps وCalendar وKeep داخل المحادثة وتقديم اختبارات تفاعلية، كما أطلقت Google Canvas لتحويل النصوص إلى إنفوجرافات أو صفحات ويب أو عروض صوتية بأكثر من 45 لغة.

الابتكارات المستقبلية: Project Astra وGoogle Beam

عرضت جوجل مشروع Astra الذي يقدم أول مساعد ذكي عالمي متعدد الوظائف، إضافة إلى مشروع Google Beam للتواصل ثلاثي الأبعاد بالصوت والصورة، مع خطط لإتاحته بالتعاون مع شركات مثل Zoom وHP.

كما أعلنت عن نظارات الواقع الممتد XR بالشراكة مع سامسونج وGentle Monster، مع إمكانيات ترجمة فورية ومراسلة وتصوير لحظي.

ترسخ جوجل مكانتها في ريادة الذكاء الاصطناعي بإطلاق Gemini 2.5 والتكامل الضخم مع بحث Google والتطبيقات، لتقدم تجربة أكثر ذكاء وخصوصية وتنوعاً من أي وقت مضى.