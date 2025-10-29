قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعرض أبرز إعلانات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر Google I/O 2025

الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

شهد مؤتمر Google I/O 2025 الكشف عن أكثر من 100 ابتكار في الذكاء الاصطناعي وتحديثات ضخمة لمنصة Gemini، مع التركيز على تطوير تطبيقات البحث التفاعلي والتكامل بين قدرات الذكاء الاصطناعي وخدمات جوجل اليومية.

 أبرز الإعلانات ركزت على نماذج Gemini الجديدة وخدمات AI Mode وProject Astra والتحديثات الخاصة بالبحث والتسوق.

Gemini 2.5 Pro وFlash: تطوّر في صناعة النماذج الذكية

قدّمت جوجل النموذجين Gemini 2.5 Pro وFlash باعتبارهما الأسرع والأكثر تفوقاً في مجالات البرمجة، التعليم والتحليل عبر الشبكات. أضيفت ميزات Deep Think وNative Audio، ويمكن لمستخدمي Gemini الآن التحكم بإعدادات “تفكير النموذج” لتقليل التكلفة وزيادة الأمان ضد هجمات injection.

 كما أطلقت الشركة اشتراك Google AI Ultra الذي يمنح مستخدميه أعلى حد من المميزات وسعة تخزين ضخمة وميزات “Veo 3” لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي و”Imagen 4” لتوليد الصور عالية الدقة.

البحث الذكي ودعم التسوق التفاعلي

تكشف جوجل عن AI Mode في البحث ليصبح متاحاً للجميع في أمريكا، مع إمكانيات بحث عميق وميزة “Search Live” التي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع الصور الحية عبر الكاميرا وتحليل البيانات والإجابة الفورية.

 أضافت الشركة آليات للتسوق بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدم من تجربة المنتجات افتراضيًا، وتتبع الأسعار بشكل تلقائي، وتسهيل عمليات الشراء الذكي بأسعار مناسبة.

تتيح Gemini Live مزايا جديدة مثل التواصل الفوري مع Google Maps وCalendar وKeep داخل المحادثة وتقديم اختبارات تفاعلية، كما أطلقت Google Canvas لتحويل النصوص إلى إنفوجرافات أو صفحات ويب أو عروض صوتية بأكثر من 45 لغة.

الابتكارات المستقبلية: Project Astra وGoogle Beam

عرضت جوجل مشروع Astra الذي يقدم أول مساعد ذكي عالمي متعدد الوظائف، إضافة إلى مشروع Google Beam للتواصل ثلاثي الأبعاد بالصوت والصورة، مع خطط لإتاحته بالتعاون مع شركات مثل Zoom وHP. 

كما أعلنت عن نظارات الواقع الممتد XR بالشراكة مع سامسونج وGentle Monster، مع إمكانيات ترجمة فورية ومراسلة وتصوير لحظي.

ترسخ جوجل مكانتها في ريادة الذكاء الاصطناعي بإطلاق Gemini 2.5 والتكامل الضخم مع بحث Google والتطبيقات، لتقدم تجربة أكثر ذكاء وخصوصية وتنوعاً من أي وقت مضى.

الذكاء الاصطناعي Google Gemini

بطارية كهربائية
بطارية كهربائية
بطارية كهربائية

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل .. بخطوات بسيطة

طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي

مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

