جوجل تدمج إمكانات Gemini في منتجات Google Home وNest

في خطوة جديدة لمنافسة آمازون، أزاحت جوجل الستار عن أحدث منتجاتها من أجهزة Google Home و Nest، مع دمج تقنيتها الجديدة في الذكاء الاصطناعي Gemini AI، كما أعلنت الشركة عن تحديثات في منصة Google Home البرمجية واستراتيجيتها الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

أجهزة جديدة وتقنيات مبتكرة

كجزء من استراتيجيتها الجديدة، كشفت جوجل عن مجموعة من أجهزة Nest المحسنة التي تعتمد على Gemini، بما في ذلك كاميرات Nest Cam Outdoor و Nest Cam Indoor و Nest Doorbell.

كما أعلنت عن إطلاق نسخة محدثة من مكبر الصوت Google Home في ربيع 2026، بالإضافة إلى كاميرا وجرس باب منخفض التكلفة سيتم طرحهما بالتعاون مع متجر Walmart.

جوجل تفتح Gemini للمصنعين الآخرين

في حين أن جوجل تواصل التركيز على المنافسة في مجال الأجهزة، فإنها تسعى أيضا إلى جعل Gemini متاحا للمصنعين والشركات الأخرى، مما يشبه نهجها في نظام أندرويد، حيث تتيح للمصنعين الآخرين بناء هواتف ذكية متوافقة مع النظام وبأسعار ونماذج مختلفة.

كما صرح أنيس كاتوكاران، المسؤول التنفيذي لمنتجات Google Home و Nest في جوجل: “نحن نبني أجهزة رائدة في فئات معينة حيث نعتقد أن هناك مجالا كبيرا لإظهار الابتكار ودفع حدود ما هو ممكن باستخدام Gemini، وفي نفس الوقت، نحن نريد أن يكون Gemini متاحا لأجهزة متعددة من شركات مختلفة”.

التكامل السلس مع المستخدمين الحاليين

تسعى جوجل إلى ضمان عدم الحاجة للمستخدمين لشراء أجهزة جديدة للاستفادة من Gemini، معتمدة على أكثر من 800 مليون جهاز موجود بالفعل في النظام البيئي الخاص بها، سواء كانت أجهزة جوجل أو أجهزة من شركات أخرى، هذا التكامل يتم من خلال Google Home Cloud-to-Cloud APIs وبروتوكول Matter الذي يتيح للأجهزة من شركات مختلفة التفاعل معا بسلاسة.

Google Home

إمكانات جديدة مع Gemini

تتمثل إحدى أبرز ميزات Gemini في تمكين المستخدمين من التفاعل مع أجهزتهم المنزلية الذكية بطريقة أكثر طبيعية، على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من جهازك الذكي تشغيل أغنية معينة من فيلم معين دون الحاجة إلى ذكر التفاصيل الدقيقة، أو حتى طلب قصة تفاعلية للأطفال.

كما سيتمكن Gemini من إدارة التنسيق بين مهام المنزل مثل القوائم، التذكيرات، و إعدادات المؤقتات، مما يسهل الحياة اليومية، يمكنك أيضا أن تطلب من Gemini إعداد روتين تلقائي أو إنشاء إعدادات أمان منزلية تناسب احتياجاتك.

دردشة طبيعية مع Gemini

تدعم الأجهزة الجديدة من جوجل إمكانية الدردشة الطبيعية مع Gemini Live، حيث يمكنك التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل مريح دون الحاجة إلى قول “مرحبا، جوجل” في كل مرة، هذه الميزة تهدف إلى جعل التفاعل مع الأجهزة الذكية أكثر سلاسة وطبيعية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنازل

يتوقع أن تحدث هذه التحديثات نقلة نوعية في كيفية استخدام المستخدمين للتكنولوجيا الذكية في حياتهم اليومية، وبحسب كاتوكاران، فإن جوجل تضع أساسا لتجربة جديدة حيث يمكن للمنزل أن “يرى ويسمع ويفهم ويتصرف نيابة عنك” لجعل حياتك أسهل وأكثر راحة.

التوافر

يتم طرح التحديثات الجديدة للـ Google Home app في وصول مبكر الآن، مع بدء توفر أجهزة Nest و Walmart الجديدة، بينما سيطلق مكبر الصوت Google Home الجديد في ربيع 2026، للمطورين، يمكن الحصول على المواصفات الخاصة عبر موقع مطوري Google Home.