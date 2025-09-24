قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جوجل توسع نطاق Gemini ليصل إلى أجهزة تلفاز Google TV

جوجل تبدأ بطرح مساعد Gemini في أجهزة تلفاز Google TV
جوجل تبدأ بطرح مساعد Gemini في أجهزة تلفاز Google TV
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي، Gemini، ليشمل أجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظامي Google TV وAndroid TV OS، في خطوة تعكس رؤية الشركة لتعزيز التفاعل الذكي عبر مختلف المنصات الرقمية.

ويعد هذا التوسع الأكبر من نوعه حتى الآن، حيث سيصبح Gemini متاحا لأكثر من 300 مليون جهاز نشط حول العالم، مما يضع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في متناول المستخدمين مباشرة من شاشات منازلهم.

تفاعل طبيعي وخيارات ترفيه ذكية

يوفر Gemini تجربة تفاعلية فريدة، تتيح للمستخدمين استخدام الأوامر الصوتية أو النصية لطرح أسئلة معقدة أو تقديم طلبات دقيقة، مثل اقتراح محتوى ترفيهي يناسب أذواقا مختلفة، تلخيص أحداث المواسم السابقة من مسلسل ما، أو حتى المساعدة في العثور على عنوان فيلم بناء على تلميحات بسيطة.

وتمتد قدرات Gemini إلى ما هو أبعد من الترفيه، إذ يمكن للعائلات والأفراد استخدامه للحصول على مساعدة تعليمية، تخطيط للرحلات، أو تعلم مهارات جديدة – وكل ذلك من خلال محادثة طبيعية على شاشة التلفاز.

الحفاظ على وظائف المساعد التقليدي

وأوضحت جوجل أن طرح Gemini لا يلغي دعم أوامر Google Assistant الكلاسيكية، بل يضاف إليها، بما يضمن تجربة أكثر شمولا وتنوعا للمستخدمين، دون المساس بما اعتادوا عليه من وظائف أساسية.

الأجهزة المدعومة وجدول الإطلاق

بدأت جوجل بطرح Gemini على طرازات TCL QM9K اعتبارا من هذا الأسبوع، على أن يتم توسيع الدعم تدريجيا ليشمل الأجهزة التالية قبل نهاية العام:

- Google TV Streamer

Walmart onn 4K Pro

- Hisense (طرازات 2025: U7، U8، UX)

- TCL (طرازات 2025: QM7K، QM8K، X11K)

وأكدت جوجل أن مزيدا من الخصائص والقدرات الذكية سيتم إضافتها على مراحل، بما يعكس التزام الشركة المستمر بتطوير تجربة المستخدم.

جوجل Google TV Gemini الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
خل التفاح
بايك U5 بلس
تضخم الكبد
