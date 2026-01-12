الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا

في بيان رسمي، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا بموجبه يتم فتح تحقيق موسع بشأن أحداث ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 التي شهدتها مباراتا الكاميرون ضد المغرب والجزائر ضد نيجيريا.

وتمحور بيان الكاف فى أحداث مباراتي الكاميرون ضد المغرب والجزائر ضد نيجيريا على النحو التالي:

إدانة سلوكيات اللاعبين والمسؤولين: أدان الاتحاد السلوك غير المقبول الصادر من بعض اللاعبين والمسؤولين خلال تلك المباريات، بناءً على تقارير الحكام وأدلة الفيديو التي تم جمعها.

الإحالة للجنة الانضباط: تمت إحالة الملف كاملاً إلى لجنة الانضباط للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شخص يثبت تورطه في أي مخالفة.

واقعة المنطقة المختلطة: يقوم الاتحاد حالياً بمراجعة لقطات فيديو لواقعة شهدت سوء سلوك مزعوم من بعض ممثلي وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة (Mixed Zone).

حماية طواقم التحكيم: شدد الـ "CAF" على إدانته الشديدة لأي سلوك يستهدف طاقم التحكيم أو المنظمين، مؤكداً التزامه بمعايير السلوك المهني في جميع فعالياته.