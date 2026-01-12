قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
لن تتخيلها .. أسباب مرض شبرين عبد الوهاب
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
رياضة

الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا

يسري غازي

في بيان رسمي، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارا بموجبه يتم فتح تحقيق موسع بشأن أحداث ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 التي شهدتها مباراتا الكاميرون ضد المغرب والجزائر ضد نيجيريا.

وتمحور بيان الكاف فى أحداث مباراتي الكاميرون ضد المغرب والجزائر ضد نيجيريا على النحو التالي:

إدانة سلوكيات اللاعبين والمسؤولين: أدان الاتحاد السلوك غير المقبول الصادر من بعض اللاعبين والمسؤولين خلال تلك المباريات، بناءً على تقارير الحكام وأدلة الفيديو التي تم جمعها.

الإحالة للجنة الانضباط: تمت إحالة الملف كاملاً إلى لجنة الانضباط للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شخص يثبت تورطه في أي مخالفة.

واقعة المنطقة المختلطة: يقوم الاتحاد حالياً بمراجعة لقطات فيديو لواقعة شهدت سوء سلوك مزعوم من بعض ممثلي وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة (Mixed Zone).

حماية طواقم التحكيم: شدد الـ "CAF" على إدانته الشديدة لأي سلوك يستهدف طاقم التحكيم أو المنظمين، مؤكداً التزامه بمعايير السلوك المهني في جميع فعالياته.

الكاف المغرب الجزائر الكاميرون نيجيريا

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

التخطيط: ضرورة وضع خطة لتعزيزات الشبكة القومية لاستقبال إنتاجات الطاقة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد منطقة بطاريات تخزين محطة أوبيليسك للطاقة الشمسية

رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

رئاسة 3 سيدات للجلسة الافتتاحية للنواب| القومي للمرأة: مشهد تاريخي وغير مسبوق

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

