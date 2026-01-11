تعليم مطروح: هدوء وانضباط بكافة لجان امتحانات النقل في يومها الثانى

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الأحد عدد من المدارس لمتابعة مسار امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وذلك بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام ادارة مطروح التعليمية.

انتظام الامتحانات

وتفقدت مسار امتحان اليوم الثاني باللجان المخصصة لطالبات مدرسة طه ساطور الثانوية بنات بمجمع أبي بكر الصديق كذلك تابعت انتظام العملية الامتحانية بالمجمع الابتدائي ومجمع طارق بن زياد الابتدائي.

الاسئلة واضحة

وآطمأنت على سير الامتحانات وسط أجواء انضباطية هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

المحافظ يتابع

وأكدت نادية فتحي أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعة انضباط العملية الامتحانية منذ بدايتها مشددة على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية .

لاشكاوى من الامتحانات

وأطمأنت مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمه ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية جاهزة وعلي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث للمواد الأساسية ( ابتدائي، اعدادي، ثانوي )

وأكد " وكيل الوزارة " أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاستها وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات وحلها علي الفور مشيرة أنها شددت على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

وأشارت أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً تزامناً مع بدء أعمال الامتحانات في سبيل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة .

وأكدت مدير المديرية ضرورة تحلي كافة العاملين بالمنظومة التعليميه بالاخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية للوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان وضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا .