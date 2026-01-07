رئيس جهاز العلمين الجديدة يقدم التهنئة لقيادات الكنيسة بمناسبه عيد الميلاد

قدم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، التهنئة إلى القس ماركوس ميخائيل، كاهن كنيسة القديسة مارينا بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وكان يرافقه خلال الزيارة كل من المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، ومحمد سمير مدير عام العلاقات العامة والتنمية، وأحمد أبو العباس مسؤول العلاقات العامة، وحسن درويش نائب مدير الأمن.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجهاز عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته، مؤكدًا أن الكنيسة تمثل دائمًا مركزًا للسلام والمحبة، ومنارةً لنشر القيم الإنسانية السامية، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن شركاء في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، تجمعهم روح الانتماء الواحد والتلاحم الوطني.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله أن وحدة الصف الوطني والتعايش القائم على الاحترام المتبادل يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ودفع عجلة التنمية بمدينة العلمين الجديدة.

، واشاد بالدور المجتمعي والروحي الذي تقوم به الكنيسة بقيادة قداسة البابا تواضروس في ترسيخ مبادئ السلام والمحبة بين جميع ابناء الوطن تحت مظلة القياده السياسية للدوله المصريه.

ومن جانبه، ثمّن القس ماركوس ميخائيل هذه اللفتة الطيبة، معربًا عن تقديره لحرص قيادات جهاز المدينة على المشاركة في المناسبات الدينية، بما يعكس روح الأخوة الحقيقية التي تجمع أبناء الشعب المصري. محافظة مطروح بالعيد القومى.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في تكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها وجودتها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد واحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ومنع أي تجاوزات أو مغالاة في أسعار السلع الأساسية.

وفي هذا الإطار، شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل و ايضا التأمينات الاجتماعية، الكهرباء و ادارة البيئة و التراخيص حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخالفات بيئية ومخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، بالإضافة إلى توجيه 9 إنذارات لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم التأمين على بعض العاملين، ومخالفات تراخيص مزاولة النشاط والكهرباء، فضلًا عن بعض الملاحظات الخاصة بعقودالعاملين.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية 20 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية و المطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.