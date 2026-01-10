انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية

أعلن الدكتور المهندس معتز محمود طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، انطلاق إجراءات انتخابات نقابة المهندسين لدورة عام 2026، وذلك بفتح باب الترشح لكافة المناصب النقابية الشاغرة اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد11 يناير 2026، على أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الأحد 25 يناير 2026.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات في بيان له، أن اللجنة ستتلقى طلبات الترشح يوميًا من المهندسين الراغبين في الترشح، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وكافة مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، في إطار الحرص على تيسير الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام جميع المهندسين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

انتخابات نقابة المهندسين 2026

وأشار الدكتور معتز طلبة إلى أن باب الترشح يشمل المناصب النقابية التالية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي لنقابة المهندسين:

منصب نقيب المهندسين.

مناصب رؤساء النقابات الفرعية.

الأعضاء المكملون بإجمالي عدد (11) عضوًا يمثلون مختلف الشعب الهندسية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، والتي تُعقد على ثلاث مراحل متتالية، على النحو التالي:

المرحلة الأولى: الجمعة 27 فبراير 2026، وتشمل انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية.

المرحلة الثانية: الجمعة 6 مارس 2026، وتشمل انتخاب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على مناصب رؤساء النقابات الفرعية، حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين.

المرحلة الثالثة (جولة الإعادة): الجمعة 13 مارس 2026، وذلك في حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب نقيب المهندسين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وشدد الدكتور معتز طلبة على التزام اللجنة العليا الكامل بتطبيق أحكام القانون، مؤكدًا ضرورة استيفاء المرشحين لكافة الشروط القانونية، والتي تتضمن سداد الاشتراكات النقابية حتى نهاية عام 2025، وتقديم صحيفة حالة جنائية سارية (فيش وتشبيه) موجهة باسم نقابة المهندسين المصرية، إلى جانب شهادة طبية حديثة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من أحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية، مع تقديم طلب الترشح شخصيًا أو بموجب توكيل رسمي موثق.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نقابة المهندسين تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بكل حيادية وشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وخروجها بصورة مشرفة تعكس مكانة النقابة وتاريخها العريق، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي التنازلات والطعون سيكون يومي الخميس والجمعة الموافقين 29 و30 يناير 2026.

وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور المهندس معتز محمود طلبة، وعضوية كل من: الدكتور المهندس محمد عباس (وكيلًا)، والمهندس الاستشاري السيد حسن (مقررًا)، والمهندس هشام المناوي، والمهندسة زينب شاور، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس ماجد المغربي، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

