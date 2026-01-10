قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق مناورات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب بين أمريكا وباكستان
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024
الديب أبوعلي

أعلن الدكتور المهندس معتز محمود طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، انطلاق إجراءات انتخابات نقابة المهندسين لدورة عام 2026، وذلك بفتح باب الترشح لكافة المناصب النقابية الشاغرة اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد11 يناير 2026، على أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الأحد 25 يناير 2026.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات في بيان له، أن اللجنة ستتلقى طلبات الترشح يوميًا من المهندسين الراغبين في الترشح، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وكافة مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، في إطار الحرص على تيسير الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام جميع المهندسين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

انتخابات نقابة المهندسين 2026

وأشار الدكتور معتز طلبة إلى أن باب الترشح يشمل المناصب النقابية التالية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي لنقابة المهندسين:

  • منصب نقيب المهندسين.
  • مناصب رؤساء النقابات الفرعية.
  • الأعضاء المكملون بإجمالي عدد (11) عضوًا يمثلون مختلف الشعب الهندسية.
  • نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.
  • نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، والتي تُعقد على ثلاث مراحل متتالية، على النحو التالي:

  • المرحلة الأولى: الجمعة 27 فبراير 2026، وتشمل انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية.
  • المرحلة الثانية: الجمعة 6 مارس 2026، وتشمل انتخاب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على مناصب رؤساء النقابات الفرعية، حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين.
  • المرحلة الثالثة (جولة الإعادة): الجمعة 13 مارس 2026، وذلك في حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب نقيب المهندسين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وشدد الدكتور معتز طلبة على التزام اللجنة العليا الكامل بتطبيق أحكام القانون، مؤكدًا ضرورة استيفاء المرشحين لكافة الشروط القانونية، والتي تتضمن سداد الاشتراكات النقابية حتى نهاية عام 2025، وتقديم صحيفة حالة جنائية سارية (فيش وتشبيه) موجهة باسم نقابة المهندسين المصرية، إلى جانب شهادة طبية حديثة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من أحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية، مع تقديم طلب الترشح شخصيًا أو بموجب توكيل رسمي موثق.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نقابة المهندسين تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بكل حيادية وشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وخروجها بصورة مشرفة تعكس مكانة النقابة وتاريخها العريق، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي التنازلات والطعون سيكون يومي الخميس والجمعة الموافقين 29 و30 يناير 2026.

وكان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور المهندس معتز محمود طلبة، وعضوية كل من: الدكتور المهندس محمد عباس (وكيلًا)، والمهندس الاستشاري السيد حسن (مقررًا)، والمهندس هشام المناوي، والمهندسة زينب شاور، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس ماجد المغربي، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
 

شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين 
نقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين فتح باب الترشح اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين نقيب المهندسين النقابات الفرعية لنقابة المهندسين الشعب الهندسية المجلس الأعلى لنقابة المهندسين شروط الترشح لانتخابات المهندسين انتخابات نقابة المهندسين 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولى يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى أورام دار السلام هرمل

رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية تنعى رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد

الحج السياحي

مباحثات مهمة لوفد السياحة بالسعودية استعدادا للحج

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد